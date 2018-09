Pedro Juan Gutiérrez en “negociaciones” para publicar en Cuba Trilogía sucia de La Habana, un libro sobre el lado oscuro de la isla

El libro Trilogía sucia de La Habana, un famoso retrato de los escenarios más turbios de la capital cubana, podría ser publicado en Cuba después de 20 años de su lanzamiento oficial, anunció su autor, Pedro Juan Gutiérrez.

“Estamos negociando, pero no quiero adelantar” dijo el escritor y periodista cubano en una entrevista con el diario colombiano El tiempo.

El libro, publicado en 1998 por la editorial española Anagrama, refleja el lado más oscuro de La Habana: la marginalidad, la violencia, la prostitución, y la pobreza, entre otros escenarios sociales.

El escritor, de 68 años, comenta que escribió los primeros cuentos que formaron Trilogía… en medio de un difícil contexto personal y de la crisis económica acentuada por el Periodo Especial tras el desmembramiento de la Unión Soviética.

“Aquella fue una etapa muy extrema de mi vida, salía de un divorcio muy traumático. Empecé a beber, y me lancé a la lujuria y la promiscuidad. Fueron años muy duros aquellos del periodo especial cuando empecé a escribir los cuentos que luego se convirtieron en la Trilogía”

Después de Trilogía… Juan Gutiérrez publicó El Rey de La Habana. El libro seguía la línea de la desolación de su anterior obra. “Estaba muy destruido emocional y moralmente, porque Trilogía, viéndolo ahora con distancia, es un estudio antropológico, etnológico de la sociedad cubana. Esperé unos meses y esos dos personajes seguían dando vueltas. Empecé a escribir lo que yo pensé que era un cuento y cuando vine a ver era una novela de 200 páginas”, cuenta el novelista, quien vive hace más de 30 años en un apartamento en medio de Centro Habana.

El libro basa su trama en dos personajes que se mueven en la pobreza en las inmediaciones de su barrio. “Eran dos personas que las veía en el barrio, en Centro Habana. Ella vendía maní, hablaba con ella, le compraba maní, la invitaba a una pizza y me hacía historias. Y a Reynaldo lo veía de la casa. Y escribí la novela sufriendo. Los últimos cuatro días los pasé llorando porque no quería que pasara lo que estaba pasando. Me puse muy mal. Por suerte eso no me ha pasado con los siguientes libros que asumí con más distancia”.

El escritor, el máximo exponente del realismo sucio en Cuba, confiesa que estuvo a punto de volverse loco en una de las etapas más prolíficas de su carrera, el tiempo que transcurrió entre la publicación de Trilogía… y el Rey de La Habana.

“Tantos años escarbando en la mierda, tiene un costo emocional demasiado alto. Confieso que estoy en ese proceso hace unos cuantos años. El 16 de noviembre del 2006, en Santiago de Cuba, cogí una borrachera muy grande. Le entré a golpes al fotógrafo que trabajaba conmigo, rompí muchas cosas y al día siguiente me acordaba de unas cosas, de otras no, y se jodió el trabajo que estábamos haciendo –el libro de viajes por Cuba que iba con fotos, Sol mestizo.”, dijo

“Me di cuenta de que yo estaba medio loco, ya el alcohol me tenía mal, más todo lo que estaba escribiendo y me dije: “Voy a parar esto un poco porque voy a terminar mal, voy a terminar loco”. No me da pena decirlo. Paré. Estuve un año sin escribir y por ahí empecé a practicar el budismo,” agregó el escritor

Juan Gutiérrez ha escrito más de 15 títulos, entre ellos Melancolía de los Leones Nuestro GG en La Habana; Carne de perro; El insaciable hombre araña; Diálogo con mi sombra y Fabián y el caos. Su obra más conocida, Trilogía Sucia de La Habana, fue llevada a más de 22 idiomas.

Sus libros nunca habían sido publicados en Cuba hasta hace algunos años cuando la editorial estatal Unión los incluyó en su catálogo. El escritor considera que el interés por su obra de una editorial oficial es una muestra en el avance en el respeto a los derechos humanos en la isla.

“En los últimos diez años se ha avanzado un poquito. En lo económico y en el respeto a los derechos humanos. Creo que es un síntoma el hecho de que mis libros se estén publicando aquí –ya hay 16 títulos–. Son ediciones pequeñitas, pero están en las bibliotecas. Y sin concesiones, porque yo no hago concesiones”.