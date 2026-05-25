¡Tiene el sazón! Niña cubana se roba el show en acto de colegio en India: "Cuba en las venas"

Una niña de padres cubanos nacida en India se convirtió en la protagonista indiscutible de un video viral en TikTok al destacarse de forma llamativa durante una presentación de coro en su colegio, bailando con una soltura y un desparpajo que dejó a sus compañeros mirándola sin entender qué ocurría.

El clip fue publicado este domingo por su padre, bajo el usuario @reynierpiloto1808, con una descripción que lo dice todo: «Cuando mis padres son cubanos y yo nací en India».

En las imágenes, mientras el resto de los estudiantes permanece relativamente estático durante la actuación del coro, la pequeña baila con ritmo, seguridad y una expresividad que contrasta de manera evidente con el ambiente que la rodea.

La reacción en redes fue inmediata y masiva.

En menos de 24 horas, el video acumuló más de 208,000 reproducciones, 17,400 me gusta, 823 comentarios y 1,460 veces compartido, cifras que reflejan la identificación inmediata de miles de usuarios con la escena.

Los comentarios celebraron por igual la actitud y la seguridad de la niña.

«Ella tenía un trabajo y lo hizo perfecto, brilló sola», escribió un usuario.

Otro apuntó con humor: «El miedo escénico le tiene miedo a ella».

Una tercera reacción resumió el sentir general: «Que autoestima, ella sin duda no le tiene miedo a nada y tiene seguridad al mil, que nadie nunca la apague y siga brillando en esencia».

El caso de esta familia resulta especialmente singular dentro de la diáspora cubana.

India no figura entre los principales destinos de emigración cubana —que se concentran en Estados Unidos, España, Italia, Chile y Canadá—, por lo que la presencia de cubanos en ese país se asocia generalmente a razones laborales, académicas o de cooperación profesional.

Sin embargo, lo que el video demuestra es que la distancia geográfica no diluye la identidad cultural.

El baile es uno de los rasgos más reconocibles de la cubanía y uno de los que con mayor facilidad se transmite de generación en generación, incluso cuando los hijos nacen a miles de kilómetros de la Isla.

Este fenómeno ha generado múltiples momentos virales en TikTok en los últimos años. En marzo de 2025, una niña cubana de la academia «Baila con Micho» se volvió viral bailando «Gozando en La Habana», y en noviembre de 2024, una competencia de baile en una escuela cubana también captó la atención de miles de usuarios.

La pequeña nacida en India se suma así a una larga lista de niños de la diáspora que, sin haberlo planeado, se convierten en embajadores espontáneos de una cultura que llevan, literalmente, en las venas.