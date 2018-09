Fans enloquecen al ver aparecer a Luis Miguel en un casino de Las Vegas (+Video)

No cabe duda de la popularidad del cantante mexicano Luis Miguel y del amor de sus millones de fans en el mundo. Sin embargo, tampoco caben dudas de que luego del estreno de la primera temporada de la serie sobre su vida, la fiebre Luismi ha regresado con fuerza en la comunidad latina en general y mexicana en particular.

El Sol de México acudió este sábado a un casino de Las Vegas, ciudad en la que se encontraba para ofrecer un concierto en el Colosseum del hotel Caesar’s Palace. Varios fans notaron su presencia de inmediato y no pudieron controlar su histeria, lo que hizo que la seguridad del lugar se tuviera que concentrar en crear una barrera alrededor del cantante.

La multitud alrededor de Luis Miguel fue creciendo y con ella el alboroto de los fans, que no paraban de gritarle y hacerse selfies a lo lejos. El furor fue tanto, que en uno de los videos se escucha cuando el cantante le pide a uno de los empeados que "por favor traigan más seguridad".

No ad for you

Los guardias de seguridad tuvieron que contener a la ola de fanáticas que se mantuvieron haciendo fotos y videos todo el tiempo que el artista de 48 años estuvo sentado en una de las mesas de apuestas, que por el fuerte acoso no pudo ser mucho.

Luis Miguel ofreció dos horas de concierto en Las Vegas como parte de su gira mundial México Por Siempre. El cantante interpretó temas como Culpable o no, No me puedes dejar así, Hasta que me olvides, La incondicional, Cielito lindo y Si te vas frente a más de cuatro mil personas que abarrotaron la sala del Colosseum del Caesar's Palace.