¡Sobre un sofá y en tacones! Victoria Beckham se desata bailando al ritmo de las Spice Girls

La empresaria Victoria Beckham celebró este fin de semana la presentación de su nueva colección para la próxima semana en la Semana de la Moda de Londres, y lo hizo por todo lo alto: bailando con tacones sobre un sofá y al ritmo de las Spice Girls.

La británica formó parte del popular grupo de música en la década de los 90 y parece que no ha olvidado esos años, ya que ha sacado a relucir su faceta más espontánea y divertida moviéndose al son del hit Spice Up Your Life.

"Con tacones en un sofá del Marl's Club de Mayfair", ha escrito la diseñadora junto al popular vídeo que está a punto de alcanzar los 3 millones de reproducciones en el perfil de Instagram la esposa del futbolista David Beckham.

Mientras la empresaria celebra su nueva colección, el regreso de la band girl está en boca de todos. Sobre todo, después de que Mel B, miembro del grupo, anunciase que la gira está confirmada, aunque sin la presencia de la esposa de David Beckham.

Aún así parece que Victoria no olvida su época como Spice Girl y sigue emocionándose cuando suena un tema de la formación.