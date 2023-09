Vicepresidente de MLS: "En Apple, los tres partidos más vistos son los tres primeros de Messi"

"A mis compañeros les decía que no se iban a imaginar el impacto que iba a tener Messi (en la Major League Soccer). De hecho, yo tampoco me lo puedo imaginar. Los números son increíbles. Y el impacto no se va a poder asumir hasta dentro de otros 10, 15 ó 20 años. Es un orgullo que haya elegido el Inter Miami y la MLS para seguir su carrera”.

En palabras de Nelson Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de Producto Deportivo y Competencia de la MLS, la presencia de Messi ha revolucionado el fútbol estadounidense, con un efecto social y económico a todos los niveles.

“En Apple, con el que hicimos el acuerdo este año, los tres partidos más vistos son los tres primeros de Messi", le dijo el directivo a Olé Summit Sports. "En Los Ángeles, un boleto para ver a Messi costaba más que para ver toda la temporada del equipo de fútbol americano de esa ciudad. Yo soy un niño de la época del Cosmos de Pelé; ahí es donde me picó el fútbol. Messi va a ser igual para muchísimos niños y niñas”.

Rodríguez también respondió a la comparativa entre el papel jugado en la liga por David Beckham -quien vistió los colores de Los Angeles Galaxy entre 2007 y 2013- y el astro argentino.

“Messi es común -sostuvo-, es distinto de Beckham: él era una celebridad. Lo conocían por fuera de las páginas de deporte mientras que Leo se ganó todo en el deporte, con clase y humildad; nunca escucharon una mala palabra. Es un padre con tres hijos que les dedica goles. Ver que los gigantes del deporte estadounidense quieren verlo, muestra el respeto que él lleva por todas partes del mundo”.

Acerca de su admiración por el genio rosarino, el vicepresidente declaró que "hubo una MLS antes de Messi y la va a haber después" porque "es impresionante el talento que tiene", y a continuación confesó, refiriéndose al día del debut del '10' en Estados Unidos:

"Tuve la suerte de estar a 10 yardas de Messi. Cuando pitan la falta, dije que iba a marcar el gol e iba a ganar el partido. Sabs que lo va a hacer y cuando lo hace dices 'carajo, lo hizo'. Es un orgullo tener a esta joya".