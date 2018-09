Annaby rompe el silencio: la mujer de Randy Malcom explota por la polémica con Yunel Escobar

La polémica entre el pelotero cubano Yunel Escobar, la cubana Annaby Pozo, la madre de su hijo; y el cantante cubano de música urbana Randy Malcom, actual pareja de la joven, sigue dando de qué hablar.

Después de que el deportista diera paso al ciberdebate a través de un vídeo emitido en directo en su perfil de Instagram y en el que acusaba presuntamente a Annaby y al cantante de tener que mantenerlos y pagar el nivel de vida del que presumen en las redes, ahora ha sido ella quien ha tomado cartas en el asunto y ha explotado contra todos aquellos que "opinan sin saber".

Aunque hasta el momento no se había pronunciado sobre las declaraciones de su expareja, Annaby ha decidido romper el silencio, y lo ha hecho mediante una serie de comentarios escritos en una de las últimas publicaciones de su esposo, el vocalista del dúo Gente de Zona.

Hace dos días, Randy Malcom publicó una fotografía en su cuenta de dicha red en la que aparecía caminando de espaladas con el hijo que tiene en común con Annaby y con el niño fruto de la relación de la joven con el pelotero. Sin embargo, lo que hizo estallar la bomba entre los seguidores del artista no fue la imagen, sino el hashtag que acompañaba la publicación: papá.

Los mensajes a favor y en contra no se hicieron esperar. Inmediatamente cientos de seguidores comenzaron a dejar sus puntos de vistas y a alegar sobre una supuesta 'provocación' al deportista por parte de Randy Malcom y su esposa.

Annaby, testigo de los comentarios, no tardó en sacar la cara por su familia y ofrecer su versión de los hechos. Sobre todo, no tardó en responder a un lector que les acusaba de no dejar que Yunel pudiese ver y pasar tiempo con su hijo.

“Y quién te dijo a ti o a otros que a su papá se le niega el derecho a verlo, y quién te dijo a ti que a mi hijo se le meten cosas en su cabeza? Gracias”, fueron las primeras palabras de la joven.

Seguidamente comentó: “¿Y tú acaso nos conoces a nosotros en persona? Y tú acaso vives dentro de mi casa o conoces a mi familia? Pregunto para ver de dónde vienen tus afirmaciones y las de muchos?”

En cuanto al tema de la demanda de 10.000 dólares mensuales que, supuestamente, le reclamó a Yunel, Annaby alegó: “Una demanda de cuánto? No he visto un papel de esos, no sean tan tontos ninguno de ustedes y dejen de estar pensando en problemas que ni les tocan, porque ninguno de ustedes los que hablan y hablan del tema saben nada.”

Para terminar su debate, aclaró: “Como dices, no hay secreto que dure mil años! Y la mentira también tiene patas cortas...”

Randy Malcom, por su parte, no tardó en salir en defensa de Annaby y dejó las siguientes palabras: “Jajajajajajajajaja me río porque nosotros los cubanos queremos opinar en cualquier cosa, si se habla del cosmos somos astronautas? y así es con todo, de vez en cuando algunos somos ignorantes porque hablamos de lo que no sabemos pero así son las redes sociales jajajajajajaja los amo a todos no importa lo que piensen sean felices que yo lo soy con buenos y malos comentarios...”

Al parecer, la disputa a nivel virtual entre Yunel, Annaby y Randy seguirá dando de qué hablar y acaparando titulares, además de crear dos bandos en el mundo de las redes sociales que ya están más que identificados.