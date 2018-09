Pelotero cubano Yunel Escobar a su hijo: “Mi objetivo no es destruir a nadie y mucho menos a tu madre”

El pelotero cubano Yunel Escobar, quien denunció recientemente que Annaby Pozo intenta extorsionarlo a través de su hijo, dedicó un emotivo mensaje al pequeño en sus redes sociales.

“Hoy hago esta directa con el objetivo de dejar constancia de que tu padre te ama”, dijo.

“Mi objetivo no es destruir a nadie y mucho menos a tu madre quien me dio un tesoro: Tú, hijo mío”.

Escobar denunció que Annaby, actual esposa de Randy Malcom (Gente de Zona) no se conforma con los 6500 dólares que le paga para la manutención del pequeño y pretende recibir dinero para sus vestidos y fiestas”.

Ni Annaby ni su esposo Randy se han pronunciado al respecto. No obstante el pelotero cubano afirma que tiene mucho más para decir sobre ella.

Yuna, la hermana de Escobar, dijo ayer que después del video ha recibido amenazas desde números anónimos y perfiles falsos.

La joven explicó además que Annaby obstaculiza los encuentros del niño con la familia paterna y que tienen que notificarle 5 y 7 días antes para poder verlo.

“Me duele que no puedo ser tú guía día a día. Que aprendas de otros valores que no comparto y que no te lleven por el buen camino a ser un hombre íntegro”, escribió hoy Esccobar.

Asimismo dijo que le gustaría que el pequeño heredara de él la sinceridad y que fuera una persona trabajadora.

“Donde quiera que yo esté, en la tierra o en el cielo, mi luz siempre te va a hacer brillar”, concluyó a través de varios hashtag.

A continuación reproducimos íntegramente el mensaje de Escobar a su hijo:

HIJO MÍO: Hoy hago esta directa con el objetivo de dejar constancia de que tu PADRE TE AMA. Hoy estoy aquí, mañana nadie SABE. La vida cambia en un segundo, como le ha cambiado la vida a varios amigos míos que en paz descansen.

Mi objetivo no es destruir a NADIE y mucho menos a tu madre quien me dio un tesoro: TÚ HIJO MÍO TÚ.

Me duele que no puedo ser tú guía día a día. Que aprendas de otros valores que no comparto y que no te lleven por el buen camino a ser un hombre íntegro.

Me gustaría que heredaras de mi la sinceridad. Los hombres no deben ser HIPÓCRITAS Y MENOS OPORTUNISTAS.

Yo quiero que seas un hombre trabajador, porque lo que tengo HOY lo he trabajado muy duro y lo comparto contigo HIJO MÍO,CON TODO EL PLACER DEL MUNDO.

Cuando tú seas un HOMBRE de bien y entiendas que nada es REGALADO y VALORES el sudor de tu FRENTE, no vas a querer tampoco que nadie venga a tomar ventaja de ti.

TÚ PADRE TE AMA Y EL TIEMPO SERÁ TESTIGO.

YUNEL ESCOBAR. Septiembre 5/2018.