El desgarrador testimonio del padre de la pequeña Maya, cuya salud empeora

El estado de salud de Maya Ledesma, la bebé cubana que padece el Síndrome de Werdnig-Hoffmann, sufrió un empeoramiento en las últimas horas.

Así lo relató su padre Jimmi Andy Fabelo Leyva a través de su perfil de Facebook, donde explicó que fue "entubada" y "respiraba" con la ayuda de una máquina.

"Su organismo no estaba respondiendo a causa de la debilidad que tenía por no comer. Hubo que hacerlo o Maya no sobrevivía", afirmó.

No ad for you

"Ella está luchando como toda una guerrera y está respondiendo bien a este mecanismo que le aplicaron. Estamos destrozados no tenemos palabras para decir todo el dolor que estamos atravesando, pero tengo fe de qué algo tiene que pasar", señaló.

En este sentido el progenitor de la pequeña quiso enviar un mensaje de fortaleza a pesar del complicado momento que está viviendo toda la familia.

"Si ella lucha, nosotros tenemos que luchar el triple para que viva. Dios la tiene en sus mano. Bendiciones a todos", dijo.

La ambulancia para ingresar de urgencia nunca llegó

La menor fue trasladada hace una semana al Hospital Pediátrico Docente del Cerro en un auto que no estaba equipado con máscara de oxígeno, ya que la ambulancia que solicitaron los padres nunca llegó.

Finalmente fue ingresada en la Sala de Terapia Intensiva, donde estaba recibiendo inyecciones del antibiótico rocephin y con la máscara de oxígeno que necesita permanentemente.

Maya es uno de las 49 enfermos en la Isla que sufre la enfermedad rara de Werdnig-Hoffmann, pero el tratamiento le costaría al gobierno cubano una inversión de 16 millones de dólares.

En concreto padece una atrofia muscular espinal tipo I, que podría acabar con su vida antes de cumplir dos años. Sus padres protestaron hace tres semanas frente al Ministerio de Salud Pública de Cuba ante la falta de atención médica.

Desde junio pasado muchas personas han apoyado a la familia a través de la plataforma GoFundMe, donde se pretende recaudar un total de 150.000 dólares para pagar el tratamiento de Maya en Estados Unidos.