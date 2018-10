Luka Modric sobre el Real Madrid: “El ambiente en el vestuario no es el mejor ahora mismo”

La reciente sucesión de malos resultados del Real Madrid –coronada por la derrota de la víspera ante el CSKA Moscú en Champions- parece estar elevando la temperatura del vestuario blanco, a tenor con las declaraciones de Luka Modric que ha publicado Mundo Deportivo.

El mediocampista croata no ha tenido reparos para afirmar: “Estamos fastidiados. No esperábamos perder puntos aquí y el ambiente en el vestuario no es el mejor ahora mismo”.

El ganador del premio The Best 2018 añadió que “hay que levantar el ánimo, estar juntos y ser positivos. Trabajar para mejorar y ganar el próximo partido”.

No ad for you

Lo cierto es que los merengues de Julen Lopetegui han ido a trompicones en sus últimas salidas, que incluyen empates frente a Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid, un triunfo sufrido sobre el Espanyol y una goleada adversa ante el Sevilla.

“Cuando no metes gol es preocupante, pero encontraremos soluciones para salir de esta situación”, concluyó Modric.