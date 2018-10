Bad Bunny reaparece en las redes después de suspender varios conciertos por problemas de salud

Después de tener que posponer algunos de sus conciertos en Estados Unidos y compartir en Instagram un mensaje explicando a sus seguidores que sufría unos problemas de salud, el cantante Bad Bunny ha vuelto a las redes sociales.

Para alivio de sus fans, el intérprete de Está Rico ha publicado hace escasas diez horas una serie de fotografías tomadas en el Paseo de Las Sombrillas en el Viejo San Juan, en su Puerto Rico natal.

Junto a las instantáneas ha escrito un "ya", que podría hacer referencia a su mejoría en cuanto a su estado de su salud.

En las tres estampas protagonizadas por el conejo malo y tomadas de noche, aparece descalzado, con unas bermudas y sudadera rosas. Y en este breve tiempo que llevan en la red social acumulan más de 700 mil likes y miles de comentarios de ánimo y alegría.

Durante su último concierto, el boricua tuvo que recostarse en el escenario por unos fuertes dolores que sintió mientras interpretaba Te boté, según explicó él mismo en una publicación.

"Ya en la parte final del show mi cuerpo casi no resistía mas, tanto así que me senté y hasta me acosté buscando alivio! El que me conoce y me ha visto en vivo sabe que lo doy TODO!”, escribió el artista.

En el mismo mensaje, el cantante comunicó la suspensión de sus próximos shows en Norteamérica: "Por el bien de mi salud, y por el bien de ustedes como espectadores que se merecen un espectáculo de calidad donde yo pueda darles mi 100% en tarima! Preferí posponer las fechas, antes de que sea tarde y llegue el momento en que tenga que posponer mi carrera. ¡¡Quiero cantar por muchos años más!!".