El incómodo saludo de Bad Bunny y Kris Jenner, madre de su ex Kendall, en la MET Gala: Así fue el momento viral

Un abrazo se convirtió en uno de los momentos más comentados de la Met Gala 2026: Bad Bunny se acercó a Kris Jenner —madre de su exnovia Kendall Jenner— y la saludó en el interior del evento, en una escena captada que está viral en TikTok.
El video muestra al artista puertorriqueño —de espaldas, con traje negro y el cabello rizado y blanqueado por su maquillaje de envejecimiento— acercándose a Kris Jenner en medio de la lujosa decoración floral del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
Kris lució un abrigo largo tipo kimono, y en el clip también aparece Kim Kardashian.
El encuentro tiene toda su carga por el contexto: Bad Bunny y Kendall Jenner mantuvieron una relación de varios meses, en 2023, que terminó por agendas incompatibles y estilos de vida diferentes, según fuentes cercanas citadas por People.
En la gala de este año, Bad Bunny no se cruzó (al menos ante las cámaras) con Kendall sino con su madre, y eso disparó la imaginación del público, y muchos coincidieron tras ver la cara de la matriarca del Clan Kardashian-Jenner: fue incómodo.
“Fue incómodo”, “Eso fue súper incómodo”, “Abrazo incómodo…”, “El abrazo más incómodo que he visto”, “El abrazo más raro que he visto”, “Eso no salió bien…”, “No se veía muy contenta…”, “Kris parecía asustada”, “No parece muy feliz con eso”, “No quería que la molestaran”, “Está como ‘quítate de arriba’”, “No tenía idea de quién era” o “Es como ‘¿quién es este tipo?’”, señalaron algunas personas al ver las imágenes.
El look de Bad Bunny en la gala ya era noticia antes del video viral: el artista apareció con maquillaje y prótesis de envejecimiento creadas por el artista Mike Marino, simulando tener cincuenta años más, en respuesta al tema de la edición 2026, «Costume Art / The Aging Body».
En la alfombra roja bromeó con que su look tardó «53 años» en crearse, y el atuendo —esmoquin negro de Zara, bastón y joyería Cartier— fue incluido entre los looks más impactantes de la Met Gala 2026.
El momento llega en el pico de la carrera del artista: en febrero ganó el Grammy a Álbum del Año con «DeBÍ TiRAR MáS FOToS», convirtiéndose en el primer latino en lograrlo con un disco completamente en español, y días después protagonizó el histórico show de medio tiempo del Super Bowl LX, también íntegramente en español.
En internet, el abrazo con Kris Jenner ya superó en conversación a cualquier look de la noche, demostrando que en la era viral los momentos de pasillo pueden eclipsar a la alfombra roja.
Preguntas frecuentes sobre el momento viral de Bad Bunny y Kris Jenner en la Met Gala 2026
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue incómodo el saludo entre Bad Bunny y Kris Jenner en la Met Gala 2026?
El saludo fue considerado incómodo porque Bad Bunny se acercó a Kris Jenner, madre de su exnovia Kendall Jenner, en un evento público captado por las cámaras. Este encuentro tuvo lugar tras el término de su relación con Kendall debido a agendas incompatibles, lo que generó comentarios sobre la incomodidad visible en el video viral.
¿Cómo fue el look de Bad Bunny en la Met Gala 2026?
Bad Bunny apareció con un look de envejecimiento, simulando tener cincuenta años más. Usó maquillaje y prótesis creadas por Mike Marino, con un esmoquin negro de Zara, bastón y joyería Cartier, todo en línea con el tema «Costume Art / The Aging Body» de la gala.
¿Qué impacto tuvo el saludo viral en redes sociales?
El abrazo entre Bad Bunny y Kris Jenner superó en conversación a cualquier look de la noche en redes sociales, demostrando el poder de los momentos captados en pasillos para eclipsar incluso a la alfombra roja en eventos como la Met Gala.
¿Cuál fue el tema de la Met Gala 2026 y cómo lo interpretó Bad Bunny?
El tema de la Met Gala 2026 fue «Fashion is Art», explorando la relación entre la moda y el cuerpo humano. Bad Bunny lo interpretó con un maquillaje que lo hacía parecer envejecido, en una propuesta que reflejaba el paso del tiempo y el lujo de envejecer con dignidad en una industria que valora la juventud.
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