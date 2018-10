Yanquis y Boston, hombre por hombre

El mítico diamante de Fenway Park será escenario hoy del primer duelo de la Serie Divisional entre los dos enemigos más encarnizados de la pelota ligamayorista, Yanquis de Nueva York y Medias Rojas de Boston.

Será éste un dual meet al mejor de tres enfrentamientos que pondrá frente a frente a un par de equipos que alcanzaron el centenar de éxitos en la temporada, cada uno con mancuernas de excepción en la sala de máquinas de su producción ofensiva: Aaron Judge y Giancarlo Stanton por el bando neoyorquino; Mookie Betts y J.D. Martínez por el otro.

Lo que sigue es la radiografía comparativa de ambos monstruos.

Receptor

Yanquis: Gary Sánchez (.186/.291/.406 con 18 HR y 53 CI en 89 JJ)

Medias Rojas: Christian Vázquez (.207/.257/.283 con 3 HR y 16 CI en 80 JJ) - Sandy León (.177/.232/.279 con 5 HR y 22 CI en 89 JJ)

Mi voto: Yanquis. Incluso en una campaña horrible desde cualquier punto de vista, el poderoso Sánchez le saca dos cuerpos (y más) a sus colegas de posición.

Primera base

Yanquis: Luke Voit (.333/.405/.689 con 14 HR y 33 CI en 39 JJ)

Medias Rojas: Mitch Moreland (.245 /.325/.433 con 15 HR y 68 CI en 124 JJ)

Mi voto: Yanquis. Moreland fue un león en la primera mitad de temporada y un gatito en la siguiente. Voit suplió la inoperancia de Greg Bird con un bate caliente que dejó su OPS en .1095. Aquel tiene la experiencia de su lado, pero a éste lo acompaña el momento de forma.

Segunda base

Yanquis: Gleyber Torres (.271/.340/.480 con 24 HR y 77 CI en 123 JJ)

Medias Rojas: Ian Kinsler (.242/.294/.311 con 1 HR y 16 CI en 37 JJ)

Mi voto: Yanquis. Torres no es el mismo novato imponente que vimos en abril y mayo, pero a Kinsler el Padre Tiempo ya le pasó factura.

Tercera base

Yanquis: Miguel Andújar (.297/.328/.527 con 27 HR y 92 CI en 149 JJ)

Medias Rojas: Rafael Devers (.240/.298/.433 con 21 HR y 66 CI en 121 JJ)

Mi voto: Yanquis. Ambos tienen poder, Devers puede apoyar mejor a la defensa, pero Andújar está llamado a ser uno de los top hitters de estos tiempos. Basta con repasar lo que enseñó este año.

Torpedero

Yanquis: Didi Gregorius (.268/.335/.494 con 27 HR y 86 CI en 134 JJ)

Medias Rojas: Xander Bogaerts (.288/.360/.522 con 23 HR y 103 CI en 136 JJ)

Mi voto: Medias Rojas. Si no se ha hablado más del campeonato que ha tenido el arubeño es porque ha debido vivir un semestre a la sombra de Betts y Martínez.

Jardinero derecho

Yanquis: Aaron Judge (.278/.392/.528 con 27 HR y 67 CI en 112 JJ)

Medias Rojas: Mookie Betts (.346/.438/.643 con 32 HR y 80 CI en 136 JJ)

Mi voto: Medias Rojas. En 2018, el mismísimo Babe Ruth habría pasado apuros para superar los números de Betts, que encima se robó 30 almohadillas.

Jardinero central

Yanquis: Aaron Hicks (.248/.366/.467 con 27 HR y 79 CI en 137 JJ)

Medias Rojas: Jackie Bradley Jr. (.234/.314/.403 con 13 HR y 59 CI en 144 JJ)

Mi voto: Yanquis. Bradley Jr. sencillamente no resiste la comparación con Hicks.

Jardín izquierdo

Yanquis: Andrew McCutchen (.253/.421/.471 con 5 HR y 10 CI en 25 JJ)

Medias Rojas: Andrew Benintendi (.290/.366/.465 con 16 HR y 87 CI en 148 JJ)

Mi voto: Medias Rojas. Benintendi representa una fuerza emergente con la que el desgastado McCutchen ya no puede pulsear.

Bateador designado

Yanquis: Giancarlo Stanton (.266/.343/.509 con 38 HR y 100 CI en 158 JJ)

Medias Rojas: J.D. Martínez (.330/ .402/.629 con 43 HR y 130 CI en 150 JJ)

Mi voto: Medias Rojas. Poco puede alegarse contra un hombre que arriba a septiembre con aspiraciones de Triple Corona.

Abridores

Yanquis: Luis Severino (LD), J.A. Happ (LZ), Masahiro Tanaka (LD), CC Sabathia (LZ)

Medias Rojas: Chris Sale (LZ), David Price (LZ), Rick Porcello (LD), Nathan Eovaldi (LD)

Mi voto: Yanquis. Severino es uno de los grandes del montículo a día de hoy, Happ ha sido un verdugo contra Boston, y Tanaka y Sabathia han probado que pueden lanzar sin apremios en postemporadas. En la trinchera opuesta, últimamente el Flaco Sale ha sido una sombra de sí mismo y David Price todavía tiene deudas cuantiosas en partidos de máxima exigencia.

Relevistas

Yanquis: Aroldis Chapman (LZ), Dellin Betances (LD), David Robertson (LD), Zach Britton (LZ), Jonathan Holder (LD), Chad Green (LD)

Medias Rojas: Craig Kimbrel (LD), Matt Barnes (LD), Ryan Brasier (LD), Steven Wright (LD), Brandon Workman (LD), Joe Kelly (LD), Brian Johnson (LZ), Heath Hembree (LD), Héctor Velázquez (LD)

Mi voto: Yanquis. Pocas veces el béisbol ha visto un bullpen de tal profundidad. Hay quienes dicen que jamás hubo uno así.

Reservas

Yanquis: Austin Romine (C), Greg Bird (1B), Adeiny Hechavarría (IF), Neil Walker (IF), Brett Gardner (OF)

Medias Rojas: Eduardo Núñez (IF), Brandon Phillips (IF), Brock Holt (UT), Steve Pearce (UT), Tzu-Wei Lin (IF)

Mi voto: Medias Rojas. Ambos dugouts tienen cubiertas sus necesidades vitales, pero en sentido general el de Boston luce más capacitado con el madero.

Manager

Yanquis: Aaron Boone

Medias Rojas: Alex Cora

Mi voto: Medias Rojas. Los dos son debutantes y han dejado buenas sensaciones. Puesto a elegir me quedaré con Cora, que condujo a su equipo a una cifra record de victorias.

Predicción

Yanquis 3 - Medias Rojas 2.