Yordan Álvarez arrasa y es elegido Jugador del Mes en la Liga Americana

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El pelotero cubano Yordan Álvarez, de los Houston Astros, fue nombrado este lunes Jugador del Mes de marzo/abril de la Liga Americana por las Grandes Ligas, coronando un arranque de temporada histórico que lo ha colocado entre los mejores bateadores del béisbol profesional.

En 32 juegos disputados durante ese período, Álvarez registró una línea ofensiva de .356 de promedio, con 42 hits en 118 turnos al bate, 12 jonrones, 27 carreras impulsadas, 25 carreras anotadas, nueve dobles, 21 bases por bolas y un OPS de 1.199, según las estadísticas publicadas por Pelota Cubana USA.

El pelotero nacido en Las Tunas lideró las Grandes Ligas en OPS, slugging, porcentaje de embase, hits y bases totales (87) durante ese tramo, y empató el primer lugar en jonrones.

Sus números rompieron múltiples marcas históricas para peloteros cubanos en MLB.

Sus 42 hits en marzo/abril son récord para un cubano en ese período de la temporada y la segunda mejor marca en la historia de los Astros, solo por detrás de Derek Bell, quien conectó 45 en 1998.

Sus 12 jonrones en ese tramo también son récord para cubanos, superando las 10 vuelacercas que habían conectado José Abreu en 2014, José Canseco en 1999 y Tony Pérez en 1970.

Además, Álvarez empujó 27 carreras en marzo/abril, igualando su propia marca personal que ya había establecido en la temporada 2023.

Entre las rachas más destacadas del período figura una de 13 juegos consecutivos bateando entre el 14 y el 28 de abril, récord personal del jugador y empatada como la más larga en la Liga Americana esa temporada.

También acumuló 34 turnos consecutivos sin ponche entre el 19 y el 28 de abril, bateando .382 con dos dobles, dos jonrones y seis carreras impulsadas en ese tramo.

Este es el tercer premio Jugador del Mes de la Liga Americana en la carrera de Álvarez, tras los obtenidos en junio de 2022 y septiembre de 2023.

El regreso del cubano en 2026 ha sido explosivo tras una temporada 2025 marcada por las lesiones, en la que solo pudo disputar 48 juegos debido a una fractura en el cuarto metacarpiano de la mano derecha y un esguince grave en el tobillo izquierdo que terminó con su temporada regular.

Ya en abril, Álvarez alcanzó los 700 juegos en su carrera en MLB con una línea histórica de .298/.391/.580 y 177 jonrones, consolidándose como uno de los bateadores más dominantes de la era moderna.

Al ritmo de 0.37 jonrones por juego que lleva en 2026, las proyecciones indican que Álvarez podría alcanzar 54 jonrones en la temporada, lo que superaría el récord histórico de los Astros de 47 cuadrangulares establecido por Jeff Bagwell en el año 2000.

El premio llega semanas después de que Álvarez y su compatriota Andy Pagés ganaran premios de la semana en sus respectivas ligas simultáneamente, un hito para el béisbol cubano en las Grandes Ligas.