Famosos se suman a la campaña de Ricky Martin: Todos Juntos Por Puerto Rico

A un año del huracán María, la devastación en Puerto Rico aún persiste. Es por eso que el cantante boricua Ricky Martin, lanzó la campaña #Allin4PR (All In For Puerto Rico/ Todos Juntos Por Puerto Rico) para continuar recaudando fondos y reconstruir la Isla. Para ello, el artista puso a la venta una colección limitada de camisetas con la bandera de Puerto Rico pintada por sus hijos.

Son muchos los famosos que se han sumado ya no solo comprando su camiseta sino promoviendo la iniciativa y mostrando su apoyo a la isla caribeña. Entre ellos está el cantante español Alejandro Sanz, quien aseguró a través de su cuenta de Instagram que "aunque pase el tiempo, no nos olvidamos de nuestr@s herman@s de Puerto Rico". El intérprete de Amiga Mía, subió su foto luciendo su camiseta y calificó la iniciativa de Ricky de "simplemente fabulosa".

Los cantantes latinos Maluma y Luis Fonsi no dudaron en unirse a la campaña. "Una camiseta por una linda iniciativa que ayudará a seguir recontruyendo hogares en Puerto Rico", escribió el intérprete de El Préstamo.

Por su parte, el cantante boricua dijo unirse "con mucho orgullo a esta iniciativa de mi hermano @ricky_martin para seguir ayudando a nuestra isla querida. Sigamos más unidos que nunca. Juntos podemos reconstruir a Puerto Rico".

El equipo del programa de entretenimiento Despierta América y la actriz y modelo puertorriqueña Roselyn Sánchez también agradecieron la iniciativa de Ricky y se sumaron para apoyar a Puerto Rico.

"Apoyando a @ricky_martin quien lanza estas camisetas con la bandera de su país y el dinero recaudado será destinado a la reconstrucción de la isla de Puerto Rico".

El comediante y locutor puertorriqueño Molusco, quien lanzó el pasado año la campaña Puerto Rico no está apaga'o, para ayudar a las víctimas del huracán María escribió en su cuenta de Instagram: "Me encanta cada iniciativa que exista para ayudar a mi país. Se ha hecho mucho pero falta camino por recorrer, por eso me uno a la gran iniciativa de @ricky_martin para recaudar fondos para ayudar nuestra gente".

La actriz estadounidense Zoe Saldaña compartió una foto junto a su familia usando la camiseta y escribió junto a la imagen: "De mi familia para la tuya".