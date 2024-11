"Varios años queriendo hacer un videito de estos": Ricky Martin y su hijo Valentino conquistan TikTok bailando juntos

Después de años esperando, Ricky Martin finalmente ha logrado lo que tanto deseaba: grabar un video para redes bailando con su hijo Valentino.

“Tengo varios años queriendo hacer un videíto de estos con mi hijo y finalmente el jr. accedió”, comentó el cantante en Instagram al compartir el video del especial momento en el que ejecutan su espectacular coreografía al ritmo de "Love Nwantiti"

La iniciativa partió del propio Valentino, quien fue el primero en publicar el video en su cuenta de TikTok con un divertido mensaje para su padre: “Let’s see what you got old man!” (¡A ver qué tienes, viejo!). La publicación desató una ola de reacciones en redes, donde los fans de Ricky celebraron el carisma y la buena relación entre padre e hijo.

En los comentarios, muchos seguidores no pudieron evitar notar lo bien que se ven juntos, además de destacar el gran ritmo y complicidad que comparten. “Dios mío, Ricky Martin sigue siendo el amor de mi vida”, comentó una fan; “tiene el ritmo en la sangre”, añadió otro. Entre bromas y mensajes emotivos, varios señalaron lo mucho que Ricky había dejado brillar a su hijo en el video, con comentarios como: “Me gustó que dejó al hijo brillar” y “El alumno superó al maestro”.

También hubo reacciones de figuras públicas. Wisin, el reguetonero y amigo del cantante, celebró el video diciendo: “El gran Tin”, y Zuleyka Rivera dejó un “So cute ”. La publicación se llenó rápidamente de cientos de mensajes y likes, con fanáticos de todas partes del mundo pidiendo que Ricky y Valentino compartan más momentos juntos.

Este video, tan esperado por Ricky, está siendo un verdadero éxito, y ha dejado a sus seguidores encantados, con muchos pidiendo que esta no sea la última vez que vean a la dupla bailando en redes. El momento ha sido, sin duda, uno de los más entrañables en la carrera del cantante.

Ricky Martin, por su parte, es padre de cuatro hijos: los gemelos Matteo y Valentino, nacidos en 2008 mediante gestación subrogada, y los pequeños Lucía y Renn, nacidos en 2018 y 2019 respectivamente. A lo largo de los años, ha compartido momentos entrañables con sus hijos, como su reciente participación en un mitin de Kamala Harris en Filadelfia, donde Matteo y Valentino acompañaron a su padre y posaron junto a la candidata presidencial.

Valentino, uno de los gemelos, ha mostrado un notable interés por el baile, siguiendo los pasos de su padre. En noviembre de 2024, Ricky Martin compartió un video en redes sociales donde ambos realizan una coreografía juntos, destacando el talento y la complicidad entre padre e hijo. Este tipo de interacciones públicas reflejan la estrecha relación que mantienen.

En julio de 2023, Ricky Martin y su esposo, el artista Jwan Yosef, anunciaron su separación tras seis años de matrimonio. A pesar de la disolución de su relación, ambos han enfatizado su compromiso con la crianza compartida de sus hijos, buscando mantener una dinámica familiar saludable y priorizando el bienestar de Matteo, Valentino, Lucía y Renn. Este enfoque colaborativo en la paternidad demuestra la dedicación de ambos padres hacia sus hijos, asegurando que continúen recibiendo amor y apoyo en este nuevo capítulo de sus vidas.