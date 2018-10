“Varadero no peligra” tras el vertido de petróleo en la Bahía de Matanzas, según autoridades cubanas

El balneario de Varadero no corre ningún peligro con el crudo vertido en la madrugada del pasado 3 de octubre en la Terminal de Supertanqueros de Matanzas, según el diario Juventud Rebelde.

En la orilla de la costa afectada se han recogido a mano, usando cubos, más de seis metros cúbicos de petróleo, además de algas, desechos sólidos, arena y agua contaminada.

Según el periódico, tanto en la playa El Judío como en los muelles donde atracan los buques petroleros, es mínima la cantidad de crudo en las aguas.

No ad for you

Lydia Rodríguez Suárez, directora de la Empresa Comercializadora de Combustibles de Matanzas, precisó que el accidente ocurrió tras una separación entre la conexión tierra-buque que provocó una cortina de combustible; este se depositó en la cubierta del barco hasta que se derramó.

“Los técnicos en tierra no pueden cerrar hasta tanto el buque pare la bomba; por eso lo primero que hicimos fue mandar a parar en emergencia y automáticamente cerrar; son válvulas de un gran porte, electro-actuadas”, explicó.

Foto: Hugo García

Al salir el sol se comprobó que el crudo estaba entre el muelle No. 1, el buque y la tierra. Inmediatamente se colocaron las barreras antiderrame y se cerraron, para evitar su paso hacia la bahía. En el muelle No. 3, contra la costa, se logró concentrar la mayor cantidad de líquido.

Foto: Hugo García

La estrategia es “simple”: primero, contener; segundo, recoger el combustible y tercero, liquidar, o sea, limpiar las manchas en rocas u objetos contaminados.

“Estimamos el derrame en alrededor de cien metros cúbicos; no creemos que finalmente llegue a esa cifra, pero ya hemos extraído cerca de 50 metros cúbicos de un crudo ligero, no el nacional, que es de alta viscosidad”, agregó la funcionaria.

Los muelles No. 1 y No. 2 están en operaciones, no así el No. 3.

Aún se investigan las causas del accidente.