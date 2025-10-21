CUPET ofrece actualización sobre derrame de combustible en la Vía Blanca

Vídeos relacionados:

La empresa estatal Cuba Petróleo (CUPET) ha ofrecido una actualización oficial sobre el accidente ocurrido este 20 de octubre en la Vía Blanca, en el que se volcó un camión cisterna perteneciente a la compañía TRANSCUPET.

El incidente provocó un derrame de más de 31 mil litros de petróleo crudo en una zona cercana al desvío hacia Puerto Escondido, en la provincia de Mayabeque.

Foto: Facebook/CUPET

Según precisó CUPET en una nota divulgada este martes a través de sus canales oficiales, el conductor del vehículo fue dado de alta médica en la noche de este mismo lune, tras ser evaluado en un centro hospitalario de Santa Cruz del Norte, donde se descartaron lesiones de gravedad.

Foto: Facebook/CUPET

El chofer había resultado herido al perder el control del vehículo mientras se incorporaba a una vía secundaria que conduce al poblado costero.

Lo más leído hoy:

Labores de saneamiento y recuperación

Equipos técnicos especializados procedieron en la madrugada de este martes al saneamiento del área impactada por el derrame de crudo.

Además, se extrajo el combustible que aún permanecía en la cisterna volcada, en un esfuerzo por reducir el riesgo de contaminación y nuevos derrames.

Foto: Facebook/CUPET

Durante la mañana siguiente, fue retirado el vehículo siniestrado mediante el uso de grúas de izaje y se realizaron trabajos de limpieza complementarios.

CUPET confirmó también que, tras revisar el GPS del camión, se comprobó que la velocidad al momento del siniestro era de aproximadamente 30 km/h, lo que contrasta con algunas versiones iniciales que señalaban un posible exceso de velocidad como causa del siniestro.

Fuente: Captuura de Facebook/CUPET

Investigaciones en curso

Las autoridades del Ministerio del Interior (MININT) y especialistas de la empresa petrolera acudieron al lugar del accidente desde los primeros momentos para evaluar la magnitud del derrame y comenzar la investigación sobre las causas.

Hasta el momento, CUPET no ha ofrecido nuevos detalles sobre si el siniestro fue provocado por un fallo técnico, un error humano o condiciones externas como el estado de la vía.

Lo que sí ha trascendido es que el caso se encuentra bajo investigación conjunta, y que las labores de recuperación y mitigación continúan activamente.

No se han divulgado tampoco datos oficiales sobre el impacto ambiental del derrame, ni sobre las pérdidas económicas derivadas del incidente.