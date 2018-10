Hasta mil dólares de recompensa podría recibir el que ayude a localizar a un ladrón de teléfonos en Miami

La policía de Miami pidió ayuda para localizar a un hombre que ha robado dos veces en una tienda teléfonos en un mes.

El hombre rompió este sábado con un ladrillo los cristales del lugar (Boost Mobile, en North Miami Beach) para robar teléfonos y las imágenes quedaron captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento.

En el video puede verse al autor de los hechos, con ropa de color oscuro y una gorra de béisbol, caminando dentro del negocio, ubicado cerca de Biscayne Boulevard y la 137 calle.

El mes pasado hizo lo mismo y en ambos asaltos, dijeron los investigadores, el ladrón pudo entrar empleando la misma técnica.

Además de los teléfonos celulares el ladrón también se llevó dinero en efectivo.

George Mohama, propietario de la tienda, contó a la prensa local que el robo anterior fue el 23 de septiembre pasado.

De acuerdo a cifras preliminares, este hombre se llevó teléfonos inteligentes por un valor aproximado de 8 mil dólares.

"Sólo quiero que la gente entienda que es tonto", dijo. "No arriesgue su libertad por el peso del papel. Básicamente, esos teléfonos no se pueden vender, no se pueden llevar a una casa de empeño, no se pueden activar en ningún otro lugar, así que no lo hagas. Es tonto”, dijo Mohama.

Para cualquier información relacionada con el caso usted puede llamar a la línea de Miami-Dade Crime Stoppers (305-471-TIPS) y podría ser elegible para una recompensa de hasta mil dólares.