Capturan en La Habana a presunto ladrón que intentó robar animales en casa de un campesino

Un grupo de vecinos del municipio habanero de Guanabacoa detuvo a un presunto ladrón, sorprendido en el intento de robar animales en una finca durante un apagón.

El incidente fue difundido en el grupo de Facebook Venta de todo en Guanabacoa por la usuaria Juana Hidalgo Gatto, quien compartió un video en el que se aprecia el momento de la detención.

“Ahora mismo lo cogimos. Pensó que se iba a salir con las suyas en mi finca”, se escucha decir a la mujer, mientras muestra al presunto ladrón sentado en el suelo, con las manos atadas.

En las imágenes, tomadas de noche, el hombre —visiblemente nervioso— asegura que “no le roba a nadie”, aunque la denunciante sostiene que fue sorprendido en el patio de su casa intentando llevarse un carnero.

“Me quería llevar un carnerito, pero gracias al Jefe de Sector, que lo llamé rápido y vino, lo pude coger”, añadió Hidalgo Gatto.

El hecho habría ocurrido durante un apagón, en la zona conocida como Debeche Nalón, en la madrugada del día 18 de enero. Vecinos de la zona felicitaron la rápida actuación de la mujer y del agente policial, aunque otros usuarios advirtieron sobre los riesgos de enfrentar directamente a presuntos delincuentes.

El video acumula miles de reproducciones y comentarios en Facebook, en medio de una creciente ola de denuncias vecinales por robos en zonas rurales y semiurbanas de La Habana, especialmente durante los apagones nocturnos.