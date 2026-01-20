Capturan en La Habana a presunto ladrón que intentó robar animales en casa de un campesino

Un grupo de vecinos del municipio habanero de Guanabacoa detuvo a un presunto ladrón, sorprendido en el intento de robar animales en una finca durante un apagón.
El incidente fue difundido en el grupo de Facebook Venta de todo en Guanabacoa por la usuaria Juana Hidalgo Gatto, quien compartió un video en el que se aprecia el momento de la detención.
“Ahora mismo lo cogimos. Pensó que se iba a salir con las suyas en mi finca”, se escucha decir a la mujer, mientras muestra al presunto ladrón sentado en el suelo, con las manos atadas.
En las imágenes, tomadas de noche, el hombre —visiblemente nervioso— asegura que “no le roba a nadie”, aunque la denunciante sostiene que fue sorprendido en el patio de su casa intentando llevarse un carnero.
“Me quería llevar un carnerito, pero gracias al Jefe de Sector, que lo llamé rápido y vino, lo pude coger”, añadió Hidalgo Gatto.
Lo más leído hoy:
El hecho habría ocurrido durante un apagón, en la zona conocida como Debeche Nalón, en la madrugada del día 18 de enero. Vecinos de la zona felicitaron la rápida actuación de la mujer y del agente policial, aunque otros usuarios advirtieron sobre los riesgos de enfrentar directamente a presuntos delincuentes.
El video acumula miles de reproducciones y comentarios en Facebook, en medio de una creciente ola de denuncias vecinales por robos en zonas rurales y semiurbanas de La Habana, especialmente durante los apagones nocturnos.
Preguntas frecuentes sobre el aumento de robos y la respuesta ciudadana en La Habana
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo fue capturado el presunto ladrón en Guanabacoa?
El presunto ladrón fue capturado por un grupo de vecinos en Guanabacoa mientras intentaba robar animales en una finca durante un apagón. La rápida acción de una vecina, quien avisó al Jefe de Sector, fue crucial para su detención.
¿Por qué los robos son frecuentes durante los apagones en La Habana?
Los robos son más frecuentes durante los apagones debido a la falta de visibilidad y vigilancia, lo que facilita a los delincuentes cometer sus actos delictivos sin ser detectados fácilmente. La crisis económica y la escasez de recursos también contribuyen al aumento de la delincuencia en estas condiciones.
¿Cómo están respondiendo las comunidades ante la delincuencia en Cuba?
Las comunidades en Cuba están tomando medidas por su cuenta para enfrentar la delincuencia, organizándose en brigadas de vigilancia y capturando a los delincuentes cuando son sorprendidos en flagrancia. Este fenómeno refleja la desconfianza hacia las autoridades y la percepción de ineficacia en la respuesta policial.
¿Qué problemas enfrenta el sistema judicial cubano respecto a la delincuencia?
El sistema judicial cubano es criticado por liberar rápidamente a los delincuentes, lo que genera frustración y desconfianza entre la población. Muchos ciudadanos sienten que las leyes no son aplicadas con la suficiente severidad para disuadir futuros delitos, lo que provoca que las comunidades tomen la justicia por sus manos.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.