Descalifican a la cubana Daniela Darlin de Nuestra Belleza Latina 2018

Esta vez no pudo ser. La bailarina y músico cubana Daniela Darlin ha quedado eliminada del concurso de belleza Nuestra Belleza Latina 2018.

Aunque la joven lo dio lo mejor de sí durante su presentación sacando a relucir sus dotes artísticas, no logró clasificar en la ronda realizada el pasado domingo durante la gala y por lo tanto no pudo pasar a formar parte de la gran mansión en la que se alojarán las siguientes diez aspirantes a la corona.

De momento Daniela no se ha pronunciado en las redes sociales, aunque desde muy temprano comunicó de que a lo largo del día subiría un vídeo en su canal de YouTube en el que hablaría sobre el tema y diría los motivos por los que cree que quedó fuera del certamen de la cadena Univisión.

Ante la inesperada derrota las palabras de apoyo y ánimo por parte de sus seguidores no se han hecho esperar y una lluvia de mensajes han comenzado a inundar sus redes sociales.

Asimismo, muchos de los espectadores hicieron alusión a que el programa volvía a dejar fuera de la competición a la figura de la mujeres cubanas, desclasificadas también en temporadas anteriores.

Entre ellos, se pueden leer comentarios tales como:

"Ellos buscan una comunicadora, la mayoría que bailó no pasó, esta es la respuesta que me dieron en un comentario cuando les escribí que no entendía que Daniela no estaba entre las finalistas. Le respondí que eso era injusto porque hubo gente que participaron bailando y pasaron, que si estaban buscando una comunicadora le hubieran puesto el reto de comunicar algo a todas. Escriban en la plataforma de NBL que vuelva Daniela eso es una injusticia" o "Si te escogen a ti ya no había más competencia. Como siempre un asco de favoritismo a las chaparrovenezolanas... Tu eres la Reina no importa lo que digan esos antijueces. Sigue tu carrera brillando que las mediocres que quedaron en la mansión ya estaban señaladas a dedo y nunca brillarán con méritos propios como tú. Te queremos".

Hace un par de semanas la preciosa y carismática habanera había dado a conocer con gran emoción la noticia de que representaría a Cuba durante el famoso espectáculo televisivo latino.

Durante sus primeros pasos dentro del concurso la joven se mostró en todo momento dispuesta a romper los esquemas y a poner bien alto el nombre de la Isla.

No obstante, aunque esta vez Daniela no pudo hacerse con la corona, sí que se llevó el cariño y el reconocimiento de todo su público y la confirmación de que el talento y belleza innata es lo que le verdaderamente le sobran.