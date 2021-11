La cubana Fabien Laurencio elegida entre las semifinalistas de Nuestra Belleza Latina

La cubana Fabien Laurencio de la Concepción se convirtió el pasado domingo en una de las seis participantes que logró avanzar a las semifinales de Nuestra Belleza Latina (NBL) 2021.

La joven fue la segunda concursante en subir al escenario al ritmo del tema “Pa’lla Voy”, del puertorriqueño Marc Anthony.

Su presentación recibió elogios del jurado y aplausos del público.

La cubana, residente en Houston, fue sorprendida por parte de la organización del evento con la visita de su pareja, con quien se fundió con la joven en un apretado abrazo en el escenario.

“La verdad estoy muy contenta con mi baile, tuve problemitas con el vestuario, esto tiene muchísimas piezas doradas y muchos pedazos metálicos, pesa bastante y había que moverse mucho, obviamente era salsa y se me desprendió todo”, comentó Fabien Laurencio sobre su actuación.

"No me esperaba la sorpresa que me trajeron a mi gordo precioso, salió de allá atrás todo nervioso saludando, como que estaba en una fiesta”, añadió en referencia a la agradable visita de su pareja.

“Faby” -como también es conocida- llegó a Nuestra Belleza Latina sin experiencia en el mundo artístico y su audición para el concurso fue su primera experiencia frente a las cámaras.

En septiembre, durante las audiciones de Nuestra Belleza Latina, la joven destacó por su sencillez y carisma, pero también por lucir una capa amarilla para su sketch de reportera en la que estampó el mensaje de Patria, Vida y Libertad, junto a la bandera cubana.

La joven de 27 años, que antes de entrar al reality de belleza era asistente dental en Houston, Texas, viene agradeciendo desde hace semanas el apoyo que ha recibido desde las sociales, donde muchos cubanos se han unido para apoyarla.

En días atrás, Fabien Laurencio pidió al pueblo de Cuba que nunca se rinda ni se canse de luchar por la libertad.

Desde la mansión de la belleza en la que está recluida luego que fuera elegida para participar en el concurso, Faby envió un mensaje a través de Instagram en los escasos minutos que le da la producción del programa, únicamente los domingos, para utilizar su celular.

"A mi pueblo de Cuba, llevo 6 semanas sin celular, lo tengo por 10 minutos cada domingo solamente y bajo estricta supervisión. No sé lo que está pasando afuera pero sea lo que sea, a mis cubanos de aquí, a los de allá y a los de todo el mundo: ¡No nos rindamos NUNCA! ¡VIVA CUBA LIBRE!", escribió en Instagram.

A la semifinal de Nuestra Bellaza Latina, además de la cubana avanzaron a la final Sirey Morán, Raishmar Carrillo, Jaky Magaña, Lupita Valero y Génesis Suero.

