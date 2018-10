Jennifer Almeida: "Desde que estoy fuera de Cuba he desarrollado más a la cantante y al músico que a la actriz"

El primer espacio informativo de la Televisión Cubana es, desde hace varios lustros, la Revista de la Mañana o la Revista Buenos Días, según el año que saliera al aire.

A mediados de la década del 2000, el espacio infantil Amanecer Feliz, se vistió de largo con la presencia de una muy bella joven, quien, rápidamente se adueñó del corazón de niños y adultos.

Se trata de la actriz y cantante Jennifer Almeida, que en estos momentos hace una fructífera carrera por España.

¿Quién es Jennifer Almeida?

“Ante todo, un ser humano, una mujer. Después, música, arte, amiga, familiar, amante, sincera siempre y en constante crecimiento.”

Te conozco desde muy jovencita, cuando convertiste el espacio infantil de la Revista de la Mañana en una sección muy seguida por todos. ¿Cómo llegas a la tele?

“¡Fue bastante curioso! Fui como en el mes de marzo de 2006 a promocionar mi trabajo con el Coro Estrellitas que dirigía y de momento me dio el impulso de dejarle mi tarjeta a la entonces directora de la Revista, Adis Mirna Vaillant.

“Yo no tenía idea de que ella era la directora; pensaba que era alguna asistente o redactora. El caso es que le dije que echaba de menos el espacio infantil que tenían años atrás con Wendy Guerra y que yo tenía muchas ideas para hacer uno nuevo, que si me necesitaba me tuviese en cuenta.

“Pasaron meses y aquella escena la olvidé y el día que me vestía para iniciar mis estudios de Dirección Orquestal en el ISA, recibo la llamada de que querían contar conmigo para conducir la sección infantil de la Revista Buenos Días y querían conversar conmigo acerca de todas aquellas ideas que yo decía tener. Di saltos de alegría. ¡Literalmente hablando!”

Y por supuesto que era para dar saltos de alegría. No todos pueden trabajar en la televisión, y más para un público tan complicado y a la vez tan agradecido como los niños. Sin embargo, tengo entendido que lo tuyo no era eso. Háblame un poco de tu infancia, de tu trayectoria.

“Nací el 21 de junio de 198… jajá, en el Canal del Cerro, La Habana. Comencé a estudiar música con 9 años. Soy graduada de Dirección Coral y Dirección Orquestal por el ISA (Instituto Superior de Arte).

“En mi familia soy la primera artista profesional, aunque todos tienen excelente oído musical y talento para el drama; no es broma, es en serio!”

Sé que tu pasión es la música y la actuación; de hecho es lo que haces en España, pero no me vas a negar que la tele te aportó mucho a tu vida actual.

“Desde 2006 hasta 2013, ¡siete años de mi vida en la tele! Claro que me aportó. Siempre quise trabajar en la TV. De niña me quedaba absorta mirando series y programas. Trabajando allí me sentía en mi medio, a la vez que estaba aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo.

“Hay formas en la manera de realizar televisión que son compatibles conmigo: la velocidad, la renovación constante, el evitar el aburrimiento, la chispa, el mantenernos actualizados, trasmitir mensajes a muchas personas. La televisión es muy poderosa y siempre estuve consciente de esa responsabilidad.

“Yo tuve la suerte de hacer distintas cosas: infantiles es lo que más se conoce, pero también tomé parte en dos series: Flores con Patricia y Bajo el mismo sol (esta última con un personaje para nada infantil); conduje el programa musical Cuerda Viva durante un año y pico.

“Trabajé en algunos episodios (Tras la huella, Cuando una mujer, El motor de arranque), fui conductora en galas de la televisión grabadas en teatros. Todo esto me aportó alegría, llegar a miles de personas y recibir a cambio su amor.

“Aprendí técnicas: grabación, edición, guiones y mucho más; empecé a interrelacionarme con compañeros de trabajo de diversos perfiles, conocer lugares de Cuba en los cuales no había estado, así como artistas y colegas. Fue un reto que ¡me puso de los nervios!, pero aprendí a superarlo. La tele te hace flexible, adaptable, incansable, ¡eso o mueres!, jejé.”

Insisto en Amanecer Feliz, porque puede considerarse un punto de partida para ti, un primer escalón que has ido subiendo poco a poco, pero de forma segura.

“Amanecer Feliz comenzó en vivo conmigo como narradora oral-conductora-actriz. Yo tenía 19 años, nunca había hecho TV, mucho menos en directo.

“Hacía los guiones, escogía mi ropa y hasta editaba junto a Alex Parra. De momento, el rating de la Revista subió muchísimo. Recuerdo el día que Eduardo Mora, entonces vicepresidente del Sistema Informativo, periodista y conductor de la Revista Buenos Días, me lo dijo, y me sentí orgullosa y feliz. Luego se comenzó a grabar y el equipo creció.

“Juan Gutiérrez asumió la dirección y llegó con nuevas ideas, Yoima Acuña era la asistencia de dirección; a Yoima la quiero mucho, es una gran trabajadora y amiga. Yo seguía escribiendo y se sumaron Ana María Ojeda, Betty Rousso. Nos pusieron asesora, productora, intérprete de lenguaje de señas, editor…¡ay, se quema mi familia!...

“Éramos un equipo muy lindo, trabajador, alegre, con ganas de hacer las cosas bien; de hecho Juani y yo tuvimos algún encontronazo justo por eso, por la pasión de querer hacerlo bien y pensar que la manera de cada cual era la mejor; pero sólo eso.

“Por lo demás se trabajaba mucho, al ser un programa con emisiones de lunes a viernes, pero de manera cómoda y diáfana entre nosotros. Siempre hubo sus trabas externas o de logística como todo, ¡pero no podían con ese equipo!”.

A pesar de querer ser cantante y actriz de otro género ¿amaste ese espacio, aún lo amas?

“¿Que si lo amé? ¡Mucho! Y aún lo amo. Siempre me gustó el mundo de los niños; yo me quedaría con Peter Pan encantadísima. Para prepararme siempre me preguntaba, ¿qué les gustaría a ellos, cómo querrían que se les hablase? a la vez de cómo podría influenciar yo en sus vidas de manera positiva.

“Sabía que tenía la posibilidad de llegar a muchísimas familias y quería regalar cuanto amor y cosas buenas pudiera (de niña siempre quise mejorar el mundo).

“Aún la gente me recuerda cuando voy a Cuba y han pasado cuatro años desde que lo dejé de hacer; eso reconforta, es muy lindo ver que tanta entrega de alguna manera hizo huella para bien en la vida de ciertas personas.

Sin pretender hacer comparaciones, mucho antes de que nacieras hubo un espacio, Amigo y sus amiguitos, con Estrellita de conductora, y la gran Consuelito Vidal que ponía su voz gestual para Amigo. ¿Conociste algo de eso? ¿Lo estudiaste?

“Escuché de ése y otros programas que se hacían con mucha calidad antes de yo nacer; pero sinceramente, no recuerdo haberlos visto. Quizás algún fragmento en el programa Contra el olvido.

“Mi inspiración fue la niña que llevo dentro, un poco La Colmenita y un programa que me inventé con mi hermana Yinet cuando éramos pequeñas que se llamaba Te quiero mucho.

“Además, la manera en que llegué a Amanecer Feliz fue tan vertiginosa, que hubo que inspirarse por el camino. Recuerdo que no sabía cómo saludar a los niños y me dije: ¡lo primero que salga cuando digan acción! Y salió eso de: 'hola, hola, muy buenos días', y así quedó, al igual que: 'te quiero, chao', que es como mi madre se despide cuando habla por teléfono.”

¿Se han perdido los buenos programas infantiles, en Cuba y en el mundo? o ¿todo lo contrario?

“Actualmente no estoy muy pendiente de los programas infantiles a nivel mundial. A Cuba le perdí el rastro completo en ese sentido. Hay muchos animados internacionales que para buscar la comicidad acuden a la violencia y al estrés y eso me preocupa.

“Para los niños de primeras edades hay más cuidado en lo didáctico, según he visto.

“Quizás la producción de animados sea mayor que la de programas propiamente dicho, grabados en un set con una temática específica. Programas como tal, en España creo que hay uno de magia y poco más. ¿Música? Olvídate, ¡nada o casi nada!

“Disney Chanel tiene sus formatos que se importan en cada país. La música es protagonista de muchas de sus series. En comparación con la bandeja de programas para adultos de los canales de televisión a nivel internacional, me parece poco el porcentaje dedicado a los niños. Siempre me va a parecer poco cuando se trate de atender a la infancia.”

¿Qué haces ahora por la Madre Patria?

“Tal y como yo veo la vida: yo estoy en una aventura en España. Nunca me he planteado si vivo aquí o allá. El mundo nos pertenece a todos. Las fronteras son límites imaginarios creados por los egos de los hombres.

“En España, además de reunirme con mi familia y amigos, me he desempeñado como cantante y pianista de música moderna. También como profesora de coro, canto y teatro musical. He tenido tiempo de estudiar y desarrollar mi voz, aprender piano moderno y explorarme como ser humano.

“Como actriz, he hecho poco en la tele española, pequeños personajes en Centro Médico (2016) y Matadero, que está pendiente su estreno.

“Además he participado en dos doblajes: la comedia Una noche fuera de control (Rough night) y Emoji, además de salir cantando en un par de programas promocionando mi música: La aventura del saber de La 1 y Aurea tv de Galicia.

“Siendo honesta, si bien está muy difícil el acceso de latinos a la tv española, yo tampoco me he dejado la piel en el intento. Desde que estoy fuera de Cuba he desarrollado más a “la cantante” y “al músico” que a la actriz.

“Yo quería y quiero conocer el mundo. Viajar debería ser una obligación y no un derecho. Te abre la mente en 3D. Yo he iniciado desde entonces un camino de crecimiento personal. En cuanto a lo profesional, esa imagen tan fuerte que se había creado en Cuba de Jenni, la de los niños, la de Amancer Feliz me estaba eclipsando como músico.

“Quería cantar mis canciones para adultos y poder decir una mala palabra en público si lo deseaba. Sentía que debía hacerle justicia a la Jennifer que estudió 14 años música, que compone canciones, que canta, que produce, que toca el piano y que puede hablar de sexo.

“Quería y quiero, porque aún estoy en ello, que el mundo o parte de él sepa que tengo algo más que decir, pero esta vez desde el ser humano adulto y el músico que llevo dentro.”

Es cierto que muchas veces se encasilla a las personas. Esos actores que siempre son villanos o son virtuosos y de ahí no salen. Pues, me alegro mucho que la Jennifer cubana que alegró nuestros hogares, zafe ataduras y sea ella, lo que quiere ser.

“Por ejemplo, quisiera poder interpretar producciones de teatro musical de envergadura. ¡Es un sueño que me queda por cumplir! De ahí que me fuera a Londres en el verano de 2017 a tomar un curso de Teatro Musical 'con los de verdad' y a vivir el West End en primera fila. Fue absolutamente alucinante.

“Me encantaría interpretar a Maureen en Rent. También Wicked, un musical más reciente que narra la historia de las brujas de Oz antes de la llegada de Dorita. Y en Cuba me encantaría trabajar con Lizt Alfonso.”

Adoras el teatro musical; eso no es noticia, pero la tele, y vuelvo a ella porque sabes adoro el medio, ¿te gustaría regresar a la pantalla chica protagonizando papeles de envergadura dramática?

“¡Me encantaría hacer series, claro que sí; en Cuba, en España, donde sea! Sobre todo una de humor, tipo sitcom, ¡cada vez quiero ponerle más alegría a mi vida!”

Y qué me dices del cine? Éste me queda aún pendiente.

“Cuando estuve en cuba en septiembre de 2017, me encargué de decirle a Libia del ICAIC y a la casa productora de telenovelas y a la agencia actuar: ¡Aquí estoy dispuesta a actuar y, por favor, que me tenga en cuenta todo aquel que me lea!”

Ya todos saben la disponibilidad de la muchacha que hizo subir el rating de Revista de la Mañana, que amó y se dejó amar por millones de niños y padres, que ha demostrado en otras incursiones dramatizadas que puede hacerlo. Sólo falta que la llamen.

¿Tienes algo cerca de tus sueños?

“Pues estoy preparando un canal de YouTube que luego de darle cuatro mil vueltas y tener material de mis viajes por el mundo, comenzará como un canal de viajeros. El nombre tentativo sería: Tu tía Jenn, en alusión muy indirecta al tío Max el viajero de Fraggle Rock, ya que en mi FB e Instagram cada vez que publicaba algo sobre mis viajes, lo encabezaba como: 'querido sobrino Gobo'.

“Sigo trabajando en mis canciones y llegará el momento de lanzarme con ellas...”

Hasta el momento, en toda tu obra, ¿qué es lo que más te ha gustado hacer?

“No se puede ser absoluta pero uno de los trabajos más lindos que he hecho en mi vida profesional ha sido grabar mi álbum de estudio Ofrenda. En 2010, Silvio Rodríguez y su oficina y estudios Ojalá, convocaron a la primera edición del Premio de Creación Ojalá.

“En esa ocasión, dedicada a la figura de Rubén Martínez Villena, por lo cual había que musicalizar su poesía ¡en nada menos que una maqueta de CD de 45 minutos! Recuerdo el proceso creativo, no podía dormir, toda esa música en la cabeza queriendo explotar en canción, todos los versos sugiriendo melodías.

“Fue una etapa muy activa para mí porque a la vez que componía todo para el concurso, sin saber si ganaría o no, estaba en Matanzas dirigiendo a la Sinfónica, estudiando en el ISA ya en mi año de graduación; mi coro Estrellitas preparaba el estreno de Gatos, estaba en Amanecer Feliz y metiéndome en cuanto berenjenal aparecía.

“Dormía muy poco. Afortunadamente Silvio decidió premiar el trabajo de cinco artistas concursantes y ¡yo fui una de ellas! Para la producción musical elegí a Denis Peralta, recomendado por María Elena Mendiola, mi profesora de Dirección Orquestal y quien escribió las notas de mi CD Ofrenda.

“Nos dimos el gusto de trabajar con nuestros músicos favoritos: Rolando Luna, Mauricio Gutiérrez, Gastón Joya, Rodney Barreto, Esteban Puebla, Michael Olivera ¡ y tantos más! ¡Todo un lujo! La grabación de Fito (Buena Fe) y la mezcla de Orestes Águila (premio Grammy 2017), ilustraciones de Fabelo, Ana Lourdes de la oficina Ojalá todo el rato apoyando, la coproducción de Colibrí, y Silvio Rodríguez en la producción general.

“Denis Peralta (productor musical) entendió muy bien mi música, mis arreglos, mis armonías, y los enriqueció a niveles que yo ni sospechaba. Ese también fue mi primer trabajo muy serio y grande como cantante solista. A partir de allí y hasta hoy es que he crecido como intérprete vocal.

“Si es cierto que antes había cantado con Arnaldo y su Talismán (2004-2005) y con Dayramir y Habana Entrance, en el Coro Polifónico y Coralina, hasta 2013, en el lanzamiento del disco, hice las veces de solista y cara de proyecto personal con mi grupo en Musicalia, de la empresa de EGREM.

“Es una pena que luego del lanzamiento del CD no contase con más apoyo de las discográficas involucradas para promocionar el trabajo. Yo hice todo lo que pude con esfuerzos personales yendo a los programas de televisión y radio, pero no fue suficiente.“

Háblanos de tu interesante y movida etapa actual, como actriz y cantante de los cruceros, y que según nuestra correspondencia particular te ha brindado el poder conocer lugares espectaculares, que te abren aún más las ideas, la creación.

“En efecto. Este año 2018, he trabajado por segunda vez en el mar. La primera fue en 2015-2016, 3 meses, en Viking Line haciendo la ruta Suecia-Finlandia como cantante y pianista.

“La experiencia fue tan buena, que después de haberme instalado en Madrid por dos años, decidí repetirla. Esta vez estoy con MSC 4 meses, haciendo una ruta por el mar Mediterráneo: Grecia, Italia, Albania y Croacia. Soy la cantante del teatro.

“Casi todas las noches hacemos shows frente a mil personas. Así que imagínate qué suerte hacer lo que te gusta frente a muchas personas y encima viajar parte del mundo sin tener que cocinar y recibiendo un salario. He vendido bien el trabajo, ¿no? Es muy probable que repita un contrato similar pronto.”

No saben la alegría que me proporciona que una cubana culta, alegre, emprendedora, triunfe, y aunque aún sus objetivos sean más altos, algo que la enaltece, al menos Jennifer Almeida Vidal trabajar para conquistarlos.

Una última pregunta: ¿te gustaría trabajar de nuevo para el público cubano? ¿Sueñas con eso?

“Por supuesto que sí. ¡Sí! Y mucho. El momento llegará cuando cuajen las canciones y las ideas y el presupuesto me alcance. Estoy más cerca que antes y en lo que he comenzado a trabajar, creo que puede ser del agrado del público cubano. ¡Deséame suerte!”