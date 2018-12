Celebrities lloran la muerte del estilista de origen cubano, Oribe Canales

El estilista de origen cubano Oribe Canales, conocido como el peluquero de las celebrities, falleció este lunes a los 62 años, según confirmó la revista People, aunque aún se desconoce la causa de la muerte.

Oribe se hizo famoso como estilista de las supermodelos en los años 80 y 90, y fundó su línea de cabello homónima en 2008. Ha sido estilista de muchas famosas como Sophia Loren, Cher, JLo, Miley Cyrus, Penélope Cruz, entre otras.

Al poco rato de conocerse la noticia, muchas artistas y supermodelos han expresado su tristeza y han querido compartir algunos de los mejores recuerdos.

Una de las primeras fue Jennifer Lopez, quien estuvo confiándole su estilo por más de 20 años. JLo y Oribe se conocieron en 1997, cuando ella decidió llamarlo y pedirle que la arreglara, ya que siempre había oído hablar de él.

"Cuando tenía 16 años, me fascinaba la revista Vogue, me montaba en el tren y miraba todas las imágenes de las supermodelos y estaba obsesionada con el cabello. Cuando veía una imagen que me encantaba, comprobaba quién la había hecho y siempre era alguien que se llamaba Oribe. Pocos años después estaba haciendo mi primer álbum. Comencé a trabajar con Benny Medina y él me dijo que teníamos que hacer una sesión de portada del álbum y que a quién yo quería para el peinado y el maquillaje... sinceramente, era tan nueva en la industria que no conocía a nadie y recordé las revistas y dije Oribe y Kevin Aucoin ... Benny se rió y dijo ¡ok! Los próximos 10 años pasaría con Oribe a mi lado cada momento. Nos enamoramos el uno del otro. Viajamos por el mundo juntos. Y junto con Scott Barnes, me ayudó a convertirme en JLo", rememoró la cantante.

Asimismo, agregó que "(Oribe) Amaba la belleza y quería que las mujeres se sintieran bellas y sexys. Amaba el desorden y la imperfección y vio lo interesante que era. Fue un verdadero artista. Me hizo sentir especial y hermosa por tanto tiempo. Podría seguir y seguir, pero solo diré con un corazón pesado ... Gracias, dulce, hermoso hombre ... te extrañaré".

Las supermodelos Naomi Campbell y Cindy Crawford también se hicieron eco de la triste noticia y compartieron fotos junto a Oribe y hermosas palabras.

"Díganme que no es cierto. Mi familia elegida, Oribe, estoy rota más allá de lo que puedo expresar con palabras. Alma hermosa, nunca habrá otro igual", comentó Campbell.

Por su parte, Cindy escribió: "¡Oribe te echaremos de menos! Tu increíble talento, tu encanto y tu belleza y tu punto justo de chico malo nos hacía reír siempre".

A pesar de que el boom de Oribe fue en los años 90, su nombre siempre ha sido un ícono en la industria de la belleza y supermodelos jóvenes como Karen Elson, Doutzen Kroes y Emily Ratajkowski, también le han hecho su pequeño homenaje.

"Descansa en el poder, Oribe Canales. Estoy muy agradecida de haber podido trabajar contigo y conocerte. El rey del pelo, el rey de Miami, la mejor sonrisa", escribió Ratajkowski.

La cantante de pop estadounidense Miley Cyrus, también estuvo entre las primeras celebrities en compartir su dolor con el mundo tras enterarse de la noticia, y ha escrito uno de los mensajes más emotivos que se leen en la red.

"Lo que dicen es cierto… mi corazón está hecho mil pedazos hoy, no puedo casi respirar. Cómo voy a echar de menos a mi dulce amigo Oribe Canales sabiendo que no puedo llamarte hoy mismo para reírnos, hablar de la vida. Daría lo que fuera por poder decirte una vez más lo bella que me haces sentir. Te quiero Oribe y siempre te querré", escribió la artista junto a varias fotos en las que aparece con él.

La actriz española Penélope Cruz aseguró que "siempre tendrá un lugar en su corazón" para el famoso estilista y agradeció por su bondad.

Uno de sus últimos post en las redes sociales fue con motivo de la boda de Meghan y el príncipe Harry, hoy duques de Sussex. La exactriz también era una de sus asiduas clientas.