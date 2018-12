Violan y golpean a una estudiante estadounidense en Madrid

Andrea Sicignano, estudiante estadounidense de 27 años radicada en Madrid, fue violada el pasado 7 de diciembre por un hombre cerca de la estación de autobuses de Aluche.

Los hechos ocurrieron hace dos fines de semana, luego de que Andrea y un amigo salieran de un espectáculo de flamenco.

Alrededor de las 4 de la mañana, en un intento de llegar a su casa, Andrea se subió a un autobús antes de percatarse que había tomado la ruta equivocada. Sicignano se bajó en la última parada y se halló perdida.

Facebook / Andrea Sicignano

“Me senté en el banco de la parada del autobús para descubrir mi próximo movimiento”, narra Andrea. “Un hombre que había estado en el autobús, viendo que estaba perdida y molesta, se sentó a mi lado y me ofreció ayuda”.

Según el testimonio publicado en la red social, el hombre, quien en un primer momento se había presentado muy servicial, comenzó a comportarse de forma violenta hacia ella. El agresor comenzó a golpearla y le tomó el teléfono, para que no pudiera pedir auxilio.

“Estaba segura de que me iba a matar. Finalmente cerré los ojos. Con la esperanza de que dejara de pegarme, fingí estar muerta”, expresó Andrea.

Al abrir los ojos el perpetrador había desaparecido. La víctima corrió por las calles en busca de ayuda. Un auto se detuvo y llamó a la ambulancia que la trasladó hacia el hospital donde fue atendida. Andrea tenía el cuerpo lleno de moretones y rasguños, además de 4 fracturas en su nariz.

Facebook / Andrea Sicignano

Según ABC, la joven realizó la denuncia a la policía el 9 de diciembre. El arresto del “posible” agresor se llevó a cabo, tres días después, en Carabanchel. El lunes en la mañana, Andrea logró identificar al hombre.

“Esta mañana miré a los ojos del hombre y lo escogí de una alineación de la policía. Habrá un juicio en el futuro, pero por ahora, él está tras las rejas y permanecerá allí hasta el día de su juicio”.

A partir de este horrendo suceso, la joven estadounidense decidió recaudar fondos para asistir a otras víctimas de agresiones sexual. En menos de tres días, ha logrado reunir más de 4.000 dólares.

“Esto es real. Esto sucedió. Sucede Y, desafortunadamente, seguirá sucediendo. Pero, por favor, nunca pienses que no te puede pasar”.

“Las mujeres no son objetos, no estamos aquí para ser tomadas, usadas y desechadas. No podemos vivir nuestras vidas con miedo, no podemos dejar que el mal gane. Deja que este mensaje te dé poder, no te desanime”, escribió la joven en su perfil en Facebook, donde ha agradecido por estar viva y por poder compartir su testimonio.