Jennifer Lopez y Kim Kardashian derrochan sensualidad y se van de fiesta juntas por Navidad

La navidad también ha llegado a los hogares del clan más mediático de la televisión, las Kardashian-Jenner, y como no podía ser de otra forma, la fiesta y la diversión no faltaron en una de las noches más emotivas del año.

Para recibir el 24 por todo lo alto las encargadas de dar vida al reality show Keeping up with the Kardashians realizaron una gran fiesta repleta de motivos navideños e incluso, con una pequeña pista de ski. A la velada no faltaron los miembros de la familia e incluso algunos amigos de casa y otros rostros famosos como la cantante y actriz estadounidense Jennifer Lopez.

Durante la actividad, Kim Kardashian y "La Diva del Bronx" disfrutaron juntas de la celebración, e incluso, no dudaron en inmortalizar el momento regalando a sus fanáticos al más puro estilo 'best friends'.

Jlo y Kim se tomaron un vídeo selfie donde además de posar como diosas aprovecharon para desearles a todos sus admiradores una "Feliz Navidad".

La intérprete de Limitless no acudió sola al evento, sino que fue junto a su inseparable novio el exbeisbolista y empresario norteamericano Alex Rodríguez.

Sentados uno al lado de otro, la pareja se mantuvo muy unida y apreciaron el espectacular ambiente navideño que prepararon las Kardashian-Jenner para la ocasión.

Las demás anfitrionas, por su parte, brillaron como verdaderas estrellas de la noche con sus estilismos y bailaron al ritmo de las canciones del cantante, compositor y pianista estadounidense John Legend, quien fue la estrella encargada de poner voz a la gran fiesta.

Kourtney se deslizó por la nieve:

Y disfrutó junto a sus más pequeños:

Kylie pasó su primera Navidad junto a su hija Stormi, a quien vistieron de igual modo que su mamá: