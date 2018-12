Muestra paralela al Festival de Cine de La Habana estrenó documental sobre Pablo Milanés y las UMAP

Cada evento cultural organizado por las instituciones cubanas es también un acto de censura y el recién concluido Festival Internacional de Cine de La Habana no ignoró ese hábito. Paralelo a él, el grupo teatral “El Ciervo Encantado”, de manera independiente, decidió mostrar cuatro audiovisuales que hubieran podido participar bien en cualquier Festival, pero por oscuras razones quedaron fuera de éste.

Los dos últimos cortometrajes de Eduardo del Llano, por ejemplo, correspondientes al año 2017 y 2018 de la famosa serie de Nicanor O’Donnell, no fueron rechazados directamente del programa del Festival, pero los “degradaron” a la sección no competitiva. Esto, considera el autor, es una manera sutil de censura, ya que le impediría premio y promoción y además no reconoce a un director que ha ganado tres corales. Del Llano, por tanto, decidió retirar sus obras del evento.

Como de costumbre, tendremos que acudir a Internet o al Paquete Semanal, entonces, para ver “Dominó”, el relato de Nicanor de 2017, que discute en clave de humor el tema del dominio de Cuba y la libertad de prensa dentro de la Revolución y “Rállame la zanahoria”, de 2018, que evocando el cine negro, delata una ética oscura en el mundo del arte. Ambos narrados con la acostumbrada pericia del autor y protagonizados por Luís Alberto García.

Pero si las piezas de Eduardo del Llano aún pudieran ser admitidas aunque sea en una sala pequeña y oscura del ICAIC, a la siguiente pareja de documentales exhibidos en “El Ciervo..” no podremos acceder, probablemente, ni por el Paquete.

“La teoría cubana de la sociedad perfecta”, de Ricardo Figueredo, repasa con preocupación las prohibiciones que moldean nuestra vida en Cuba: desde la censura política, hasta a los juegos de azar como la bolita, desde la parametrización hasta la persecución de la marihuana.

“La teoría…” recorre los vetos que padecemos y sugiere que por tanta negación acumulada el país se ha vaciado de futuro. Se trata de un documental necesario, tanto para recuperar la historia como para ayudar a comunicarnos. Todavía no ha sido “lanzado a la calle”.

Tampoco ha sido “soltado” aún para Internet el documental “Pablo Milanés”, que dará de qué hablar, pues trata de los primeros años de la vida artística del cantante, cuando las esperanzas, sueños y proyectos de creación chocaron de pronto con el muro de la realidad represiva.

Sabemos con vaguedad que a finales de los 60’s Pablo Milanés fue recluido en las llamadas “Unidades Militares de Apoyo a la Producción” (UMAP) adonde iban a parar religiosos, homosexuales, seres extravagantes y también gente crítica con la Revolución. En este documental el músico cuenta por fin su experiencia: fue internado en un campo de trabajo forzado debido a sus opiniones políticas - que incluso emitía como revolucionario -.

“Fui elegido para mandarme a un campo de concentración y fue brutal para un muchacho de 23 años”, dice Pablo, que no se mide al hablar. Lo engañaron diciéndole que ingresaría en el Servicio Militar para llevarlo allí, donde incluso llegó a padecer el síndrome de Estocolmo (afección que, pensamos, cargó quizás también consigo cuando salió de la UMAP).

Con suficiencia, el director Juan Pin Vilar maneja el relato, consiguiendo tanta intensidad en la primera etapa dedicada a la búsqueda artística, como en la parte del castigo. Queda el deseo, sin embargo, de saber más de la verdadera historia política y humana detrás del lirismo de canciones idealizadoras de Pablo Milanés. Queda el deseo de escuchar más sobre las UMAP, incluso. Pero eso ya constituiría otra obra que sólo podemos aspirar a que se escriba.