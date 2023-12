Fito Páez dedica concierto a la Asamblea de Cineastas Cubanos: "Por su libertad"

El cantautor argentino Fito Páez dedicó un concierto celebrado en la ciudad de Buenos Aires, el pasado sábado, a la Asamblea de Cineastas cubanos, donde dijo que era “por su libertad”.

En un pequeño video compartido por la propia Asamblea en la red social Facebook se describe que “en la última fecha del tour El Amor 30 años después del Amor, en el Estadio Universitario de La Plata, provincia de Buenos Aires, Fito Páez tuvo la gentileza de dedicarle su concierto a la Asamblea de Cineastas de Cuba”.

Páez se ha mostrado cercano a la Asamblea de Cineastas, sobre todo después de los sucesos relacionados con el documental La Habana de Fito, del director Juan Pin Vilar, cuya exhibición fue prohibida por el Ministerio de Cultura.

En el audiovisual, el director plasmó la compleja realidad cubana bajo la mirada crítica de Fito Páez y contó con el testimonio de importantes personalidades de la cultura iberoamericana.

Recientemente, en el contexto de la censura de varios documentales en el recién finalizado Festival de Cine de La Habana, el cantautor argentino expresó que "las expresiones no admiten censura, no las toleran, es algo ligado a la naturaleza humana, son imposibles de cercenar, de domesticar, entonces esto lo entienda quién lo entienda".

"Todo mi apoyo a la Asamblea de Cineasta que están dando esta pelea tan noble y maravillosa en este momento tan difícil de Cuba, defendiendo sus valores, sus verdades y defendiendo la libertad, en definitiva, que es quiero contar lo que quiero, como quiero y como puedo, porque muchas veces hacemos cine de la manera más precaria", subrayó.

En julio pasado, Páez había calificado como “un hecho histórico importantísimo por la búsqueda de libertades”, la postura de los cineastas cubanos en la reunión en el cine 23 y 12, en La Habana.

“Basta de echarle la culpa de todo al bloqueo norteamericano, subrayó el músico argentino, quien demandó “buscar formas más inteligentes para que no muera gente de hambre ni en el mar ni de ninguna manera”.

“Hay sistemas que fracasan y no mucho más. ¿Defender eso de qué manera y para qué, para sostener qué, posiblemente el ego de unos cuantos líderes? Me parece que no, no vale la pena sacrificar una sola vida humana para que alguien sostenga una idea en favor de su propia vanidad. Ellos piensan que son Cuba, la burocracia cubana no es Cuba. Cuba no es un burócrata. ¿En qué momento las banderas ideológicas representan la vida de los pueblos? La gente es más sencilla, más abierta, más cálida en todos lados, en todos los rincones del mundo”, consideró el artista.

La Asamblea de Cineastas Cubanos está integrada por Fernando Pérez (director y guionista), Deymi D‘Atri (directora y fotógrafa), Juan Antonio García Borrero (investigador y crítico de cine), Ernesto Daranas (director y guionista), Rosa María Rodríguez (directora y productora), Luis Alberto García (actor y productor), Kiki Álvarez (director y guionista), Katherine T. Gavilán (directora y actriz), Gustavo Arcos (profesor y crítico de cine), Carla Valdés (directora y guionista) y Manuel A. Rodríguez Yong (productor y director), entre otros.