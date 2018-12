Mensaje de Mailén a su esposo fallecido en el accidente aéreo de Cuba: "Sabía que me estabas dando fuerzas desde el cielo"

Mailén Díaz Almaguer, la única sobreviviente del accidente de avión del pasado 18 de mayo en La Habana, ha encontrado fuerzas para dedicar un emotivo mensaje a su esposo, fallecido al estrellarse un vuelo de Cubana de Aviación que hacía la ruta entre la capital de la Isla y Holguín. "Sabía que me estabas dando fuerzas desde el cielo", escribió en su muro de Facebook.

La joven ha encontrado fuerzas para escribir a su esposo siete meses y 10 días después de la tragedia que se llevó por delante la vida de 111 personas. Ella tuvo la suerte de sobrevivir y físicamente ya se encuentra con fuerzas. "Amor, ya estoy mucho mejor. Tuve que pasar por cosas muy malas y dolorosas, pero ya hoy puedo decirte que me siento mejor".

Pero una cosa es el cuerpo y otra muy distinta, el alma. "Todavía no (estoy) bien del todo ni lo voy a estar nunca porque me falta algo: me faltas tú y tú eres y serás él amor de mi vida".

Mailén echa la vista atrás y recuerda lo felices que eran antes del accidente de Cubana de Aviación. Acababan de casarse hacía apenas tres meses y ya soñaban con tener una hija, con la ropa de premamá y las fotos que iban a hacerle a la pequeña. "Cómo nos amábamos ¿verdad? Qué felices éramos. Cuántos planes teníamos. Hasta teníamos el nombre de la nena que íbamos a tener, las fotos que le íbamos a hacer, la ropa que me ibas comprar cuando estuviera embarazada, para que estuviera siempre linda. Así tu me decías. Esa tragedia tan terrible sucedió tres meses después que nos casamos, pero lo logramos: nos casamos y en tan poco tiempo vivimos momentos bellos, experiencias únicas que jamás voy a olvidar. Ni un solo minuto de los que vivimos juntos se borrarán de mi mente porque esa fue la etapa de mi vida que más amo, porque tú me llenaste de amor. Me amabas y yo a ti. En tan poco tiempo vivimos los días más felices de nuestras vidas".

La holguinera habla de la felicidad en pasado. "Lo mejor que me pasó en mi vida fue haberte conocido", le confiesa a su esposo, a través de un mensaje publicado en su muro de Facebook.

A él debe habeencontrado las fuerzas para seguir en este mundo. "Te extraño tanto. Todos los días pienso en ti, pero gracias a Dios y a ti hoy estoy aquí porque tú y mi Arlincita me dieron fuerzas para luchar por mi vida porque pensaba en ti y sabía que tú me estabas dando fuerzas desde el cielo", añade.

Mailén da por hecho que volverá a encontrarse con el amor de su vida. Será en otro mundo. "Un día sé que nos volveremos a encontrar. Dios no permitió que fuera ahora. Donde estés, que sepas que te amo y te amaré por siempre".