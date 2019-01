Intelectuales cubanos debaten el Decreto 349 en Camagüey pese al acoso de la Seguridad del Estado

Un grupo de jóvenes, artistas, sacerdotes, periodistas y otros ciudadanos han celebrado este sábado en Camagüey una reunión para debatir el Decreto 349 y la nueva Constitución cubana, tras una semana de amenazas y persecuciones por parte de la Seguridad del Estado.

La 28va. Peña del Júcaro Martiano en Camagüey se celebró "después de una semana de acto de repudio por etapas, con huevos tirados, puertas trancadas desde afuera, amenazas de muerte e interrogatorios en la Seguridad del Estado", señaló el periodista Henry Constantin en la página de Facebook de su revista La Hora de Cuba.

El organizador de esta peña, el escritor y periodista independiente Rafael Almanza había especificado en su cuenta personal que tres de sus colaboradores habían sido interrogados, que sus puertas habían sido "cerradas con un palo" y "a la puerta principal le arrojaron un huevo".

"Yo llevo una semana recibiendo llamadas telefónicas de madrugadas, con amenaza de muerte", afirmó Almanza, quien ha celebrado esta peña dedicada a Martí y a Cuba por más de 20 años.

Según uno de los presentes, Isel Arango, estos fueron los principales análisis en la peña: "Las constituciones no son para que el Estado le indique al pueblo o la nación lo que puede o no hacer, es exactamente lo contrario". "El Estado no quita ni otorga favores, no es quién para eso, su función es servir al pueblo, no al revés" agrega.

Desde Camagüey y según Arango, se dijo que en Cuba no tenemos un verdadero Estado, sino una casta en el poder" y dijeron no al "349 ni ninguna otra abominación impuesta por este gobierno retrógrado y arbitrario".

Captura de pantalla de Facebook. En las redes sociales, los activistas cubanos se han hecho eco de la denuncia de Almanza y su petición de solidaridad con ellos que solo analizaron el Decreto 349, que ha sido señalado como un intento del gobierno de Miguel Díaz-Canel de coaccionar a los creadores independientes de la Isla contrarios a las ideas del Estado, bajo la justificación de evitar la vulgaridad y el intrusismo profesional.

La artista Tania Brugueras, aunque no estuvo presente, se solidarizó con quienes celebraron la peña. "Uno siempre es más fuerte que la represión", dijo esta cubana que ha sido detenida varias ocasiones en 2018 por oponerse al Decreto 349.

Algunos de los presentes en la peña compartieron imágenes de "una invitación a supuestos mendigos para comer en casa de Rafael Almanza a la misma hora de la Peña del Júcaro Martiano", dijo en Facebook el poeta y escritor Mario Félix Rodríguez.

Según Félix Ramírez, unas horas después fue detenido el activista Juannier Rodríguez Matos, "por reunirse con elementos contrarrevolucionarios en la Peña del Júcaro Martiano. Lo sometieron a registro y le quitaron dos números de la revista La Hora de Cuba, que habían sido entregados en la Peña".