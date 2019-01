Iroel: Si fuera Rihanna tendríamos la foto en The New York Times, pero es un comunista llamado Miguel Díaz Canel

El bloguero oficialista Iroel Sánchez se mostró irónico por la cobertura mediática que tuvo el recorrido que realizó el dirigente Miguel Díaz-Canel por La Habana el pasado 31 de diciembre.

Sáchez aseguró en su perfil de Facebook que la incidencia de este acto hubiera sido muy distinta si la protagonista hubiera sido Rihanna.

"Si fuera Rihanna tendríamos la foto en The New York Times, pero no es alguien del star system, es un comunista llamado Miguel Díaz Canel esta mañana en medio de Centro Habana", aseguró en el post.

De esta forma el bloguero se refirió a la visita del dirigente cubano por las calles habaneras. Díaz-Canel visito la Unidad de Materiales de la Construcción, de la localidad de Calabazar, del municipio Arroyo Naranjo.

Estas unidades son una de sus apuestas de este 2018 para que cada municipio cree materiales suficientes para construir una vivienda por día.

El recorrido del mandatario también incluyó el Barrio Chino y el boulevard de San Rafael en La Habana.

Durante su recorrido se dio un particular baño de masas, algo que se produjo tan solo un día después de escribir en Twitter que en Cuba no faltaban "los mal nacidos por error, que pueden ser peores que el enemigo que la ataca".