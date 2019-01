Jennifer Lopez confiesa cómo le ayudó Marc Anthony durante su matrimonio

Jennifer Lopez y Marc Anthony formaron una de las parejas más queridas y adoradas de todos los tiempos en el mundo del entretenimiento. Y aunque hace años que no están juntos, la verdad es que los dos artistas, que están muy unidos por sus hijos, siguen manteniendo una relación envidiable y preciosa que hace suspirar a muchos fanáticos de diferentes partes del planeta.

Durante los siete años que estuvieron casados, además de quererse y formar una bella familia, los dos aprendieron mucho el uno del otro. Lecciones que siguen recordando hasta el día de hoy y que de vez en cuando revelan en pequeñas dosis a través de entrevistas.

Así ha sucedido hace unas semanas, cuando la diva del Bronx confesó que la inestimable ayuda que recibió de parte del padre de sus hijos.

"Durante el tiempo que estuve casada con Marc, realmente me ayudó con mi confianza y vio los aspectos en los que sufría mucho", expresó la neoyorkina a Sunday Today.

"Me decía que soy una gran cantante y no tenía que permitir que nunca nadie me dijera lo contrario. Eso me ayudó porque le respeto mucho y lo considero uno de los mejores artistas de todos los tiempos", aseguró la cantante durante la conversación, que le sirvió a JLo para promocionar su última película Second Act.

Durante la entrevista la intérprete de El Anillo también habló de sus hábitos saludables.

Del matrimonio entre Jennifer Lopez y Marc Anthony nacieron los mellizos Emme y Max, de 10 años. Y a pesar de que se separaron en 2011, siguen teniendo una relación muy cercana.

En la actualidad, la cantante comparte su vida con el expelotero Alex Rodriguez con quien ha formado una feliz y preciosa familia junto a sus hijos y las hijas de él, Ella y Natasha.