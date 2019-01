Bird Box: el primer challenge del año que Netflix ha tenido que prohibir por su peligrosidad

Un nuevo reto inunda las redes y el gigante del streaming, Netflix, se ha visto obligado a emitir un comunicado solicitando a las personas que dejen de participar para que "no acaben en el hospital por hacer memes".

El reto consiste en hacer actividades cotidianas con los ojos vendados y está inspirado en el reciente estreno de Netflix, Bird Box (A ciegas), cuyos personajes viven con los ojos vendados para evitar ser poseídos por una fuerza maligna que los lleva al suicidio.

Protagonizada por Sandra Bullock, la película tiene una de sus escenas más trágicas cuando su personaje Maloire y sus hijos escapan con el objetivo de llegar a un santuario donde estarán a salvo y emprenden un viaje por agua y tierra.

El filme fue visto por 45 millones de personas en su primera semana y de forma creciente han aparecido videos en las redes en los que las personas cocinan, caminan por la calle, conducen sus carros y hacen varias actividades con los ojos vendados y los publican con la etiqueta #BirdBoxChallenge, lo cual, como era de esperar, ya ha provocado algunos incidentes.

"No puedo creer que tenga que decirlo, pero: por favor no se hagan daño con el reto 'Bird Box'. No sabemos cómo comenzó esto y apreciamos el amor por la película, pero Boy and Girl -los niños de la película- solo tienen un deseo para 2019, y es que no acaben en el hospital por hacer memes", tuiteó la compañía en su cuenta para Estados Unidos.

Incluso cuentas de autoridades se han hecho eco de lo peligroso de este reto y están alertando a las personas.

El tema de los challenge se está volviendo cada vez más peligroso. Los dos últimos, Kiki Challenge y Tide Pods Challenge, consistían en bailar junto a un auto en marcha y morder cápsulas de detergente, respectivamente.