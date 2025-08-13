"De ser médico a limpiar casas, pero honrada": Contundente respuesta de cubana en España

De médica a limpiar casas en España: la firme respuesta de una cubana a quienes la critican

La cubana Yadira, médica de profesión que actualmente vive en Denia, Alicante, publicó este miércoles un video en el que responde a un comentario le reprochaba “quejarse” pese a ganar más que en Cuba.

El cuestionamiento, dejado en una publicación anterior, le decía: “En Cuba cobras €200 al mes y en España €12 la hora, ¿de qué te quejas? Ya sabes lo que hacer si no estás conforme”.

"Trabaja honestamente y no hagas caso a los comentarios. Si te dicen que te vayas, trabaja más duro. Piensa en tu motor, el que te impulsa a sacar lo mejor de ti. No te devuelvas, sigue adelante, cada día la meta se acerca más”, escribió la doctora al compartir su respuesta en la que aclaró que emigró “por necesidad, no por gusto propio” y que en Cuba no ganaba 200 euros, sino “alrededor de €15 al mes, que equivalen a 5 500 pesos cubanos, que era mi salario de médico cuando me fui de Cuba”.

Añadió que llegó a España hace un mes, que agradece tener trabajo limpiando chalets —“quizás tú seas el próximo que vendrá a vacacionar aquí en Denia”— y que no se avergüenza de su empleo actual: “Haría lo que fuese necesario para llevar el alimento a mi casa, y tampoco me voy a regresar”.

En el mismo mensaje pidió a otros emigrantes no dejarse vencer por críticas: “Siempre habrá quienes te critiquen, pero nunca he visto a alguien que haya logrado mucho en su vida criticar a quienes están empezando. Generalmente las personas que critican es porque les sobra el tiempo para hacerlo, y si lo miras bien, ese jamás será un triunfador. Enfócate en tu meta y recuerda cuál fue el motor que te impulsó para tomar esa decisión”.

La publicación, a poco de ser compartida, ha recibido mensajes de apoyo como “Muy bienvenida a España y muy honroso tu trabajo” o “Tus sueños se harán realidad, tienes oportunidad de homologar tu título y lograr tus metas”, junto a testimonios de otros migrantes que afirman que “no es una vergüenza trabajar” y que España les ha ofrecido “más que su país de origen”.

Lo más leído hoy:

El comentario que provocó esta respuesta fue dejado en una publicación anterior, en la que Yadira participaba en un reto viral entre emigrantes cubanos usando como fondo la canción No ha sido fácil de Pablo Milanés. Bajo el título: “Lo que fui en Cuba vs lo que soy en España. De ser médico a limpiar casas pero honrrada”, escribió: “Me uno al reto lo que fui en mi país vs lo que soy en España. Increíblemente aquí vivo mejor, tengo paz, tengo comida, tengo libertad, tengo seguridad. Y si algún día Dios permite, seré doctora otra vez”.

El post está compuesto por una primera imagen en la que aparece con bata blanca en un consultorio, y en la que se lee: “En Cuba: Doctora. Vendedora de ropa. Hacía dulces. Cuanto negocio apareciera para ganar un poquito más”. La segunda imagen la muestra con ropa de calle y útiles de limpieza, acompañada del texto: “En España Limpieza de casas y lo que haga falta para salir adelante”.

El post ha acumulado cientos de comentarios. Una usuaria le dijo: “Eres un ejemplo a seguir, muy pronto volverás a vestir tu bata blanca”. Otro mensaje afirmaba: “El trabajo que hagas, con tal que sea digno, es de honrar”. Varios le aconsejaron iniciar el proceso de homologación de su título y le aseguraron que en España “sí se valora el esfuerzo de los médicos”.

Un contexto de lucha por ejercer la medicina

La situación que describe Yadira no es aislada. Muchos médicos cubanos en España enfrentan largos procesos para homologar sus títulos, que en ocasiones se extienden por años. Algunos, como Lisbet Peña González y Luis Enrique Ferrer Silva, han celebrado recientemente la posibilidad de ejercer tras más de un año de espera, mientras otros, como Sam Sabater, esperaron más de tres.

Además de la demora administrativa, algunos profesionales se ven afectados por la negativa del Ministerio de Salud Pública de Cuba a emitir el certificado de “no inhabilitación”, requisito para colegiarse. Según denuncias de médicos y asociaciones, esta medida busca castigar a quienes emigran sin autorización, dejándolos en empleos precarios a pesar de su cualificación.

En este contexto, Yadira afirma que no se arrepiente de su decisión y que seguirá trabajando “honestamente” hasta lograr su meta de volver a ejercer la medicina en España.

Preguntas frecuentes sobre la experiencia de emigrantes cubanos en España