Asaltan en Miami con una pistola taser al joyero cubano Grimal

El joyero cubano Ángel Grimal fue víctima de un atraco en la puerta de su negocio el lunes cuando estaba conversando con un empleado, según informó Telemundo 51.

La víctima ya había cerrado el negocio cuando, de repente, se bajó un sujeto de una camioneta negra y le apuntó con una pistola taser. En pocos segundos vio cómo el asaltante se llevó su reloj y su anillo.

"Ya habíamos cerrado y estaba hablando fuera con un amigo que trabaja conmigo. "Me amenazó y me dijo que le diera el reloj y el anillo. Vino directamente a por estos objetos, por lo que es una persona que me conoce", aseguró Grimal.

El robo fue captado por las cámaras de vigilancia del establecimiento, que está situado en el 2742 del suroeste y la calle 8.

"El reloj vale más de 60 mil dólares y el anillo hasta 14 mil. Los ladrones hablaban en español, parecían cubanos", añadió al citado medio.

Grimal lejos de quedarse parado trató de perseguir a los ladrones con su vehículo.

Minutos después la policía de Miami estableció un perímetro de seguridad a una milla del atraco, en la avenida 37 y la calle 8 del suroeste. Allí arrestaron a un hombre, que es un presunto sospechoso del atraco.

El segundo ladrón y la camioneta se encuentran en paradero desconocido, al igual que los lujosos objetos sustraídos.

Este joyero ofrece hasta 10 mil dólares por obtener información que le permita recuperar estos dos artículos.