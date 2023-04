Familia cubana quedó en la calle tras caer techo de vivienda que alquilaban en Hialeah

Familia cubana afectada (i) y Estado en que quedó el apartamento tras el derrumbe (d) Foto © Collage YouTube/Screenshot-Telemundo51

Una pareja cubana con una niña de tres que alquilaba un apartamento en la ciudad de Hialeah, se vio de repente en la calle -pese a tener contrato hasta julio- luego de que colapsara parte del techo de la vivienda, por la que pagaban 1,700 dólares al mes.

La familia, que vivía en el lugar desde julio de 2022, había pagado por el apartamento 5,100 dólares por anticipado por depósito y por renta.

Afortunadamente la familia no estaba en el inmueble en el momento del derrumbe parcial, motivado por las intensas lluvias que se registraron en el sur de Florida la pasada semana.

“Cuando abrimos la puerta todo el derrumbe había caído sobre la cama de nosotros, sobre la cama de la niña”, contó en declaraciones a Telemundo 51, Gretel González, la joven cubana afectada, que ahora no tiene techo.

González reveló al citado medio que en reiteradas ocasiones desde febrero los inquilinos del inmueble se habían quejado ante la asociación de condominios, administradores de la propiedad y a la propietaria debido a problemas en el techo, roedores y hongos en el edificio.

Tras colapsar el techo, la pareja informó del incidente a los interesados, pero nadie se presentó a comprobar lo sucedido en los Apartamentos Westland Manor en la calle 66 del oeste, a la altura de la cuarta avenida de Hialeah.

“El viernes fue que vino a decirnos nuevamente que, ya que el contrato se iba a terminar, que no nos iba a penalizar por irnos antes de julio y nos iba a dar el depósito y la última renta, y que ya, que no buscáramos más pleito donde no lo había, que ya me fuera para ellos poder empezar a arreglar el techo”, contó Gretel González.

Stephanie Cruz, abogada de bienes raíces, explicó al citado medio que, ante la llegada masivas de miles de migrantes, casos como el descrito no son tan inusuales, familias que están viviendo en inmuebles que se encuentran casi por debajo del límite de habitabilidad, y llamó a los afectados a informarse de sus derechos.

“El dueño está obligado a darte una unidad habitable que tenga agua, que tenga seguridad, que puedas vivir ahí con tu familia. La asociación está supuesta a mantener lo que se llama los common elements para que eso no pase. ¿Por qué se cae el techo? Posiblemente hubo algún tipo de problema que nunca lo repararon”, explicó la letrada.

Este miércoles el alcalde de Hialeah, Esteban Bovo, visitó el lugar en compañía de representantes del Departamento de Bomberos de la ciudad y miembros Departamento de Cumplimiento de Códigos. El inmueble fue declarado inhabitable.

Mónica Pérez, presidenta del Consejo de Hialeah, insistió en que siempre hay que buscar ayuda poque no se puede estar viviendo en condiciones semejantes y que hay personas que entre sus responsabilidades tiene acudir a sitios con problemas y evaluar las condiciones.

Telemundo 51 aseguró que al matrimonio de cubanos afectados “se les está brindando ayuda”, aunque no precisó otros detalles sobre si ya tendrían una nueva vivienda.

En lo que respecta al inmueble que fue centro del incidente, el Departamento de Cumplimiento de Códigos de la ciudad de Hialeah ha comenzado a revisar la propiedad, que se encuentra próxima a su recertificación de 40 años.