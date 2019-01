Los candidatos cubanos a la MLB se pueden contar con los dedos de las manos

Del 17-D a la fecha, varias publicaciones han especulado con sus respectivas listas de figuras de la Serie Nacional candidatas a despertar interés en la Major League Baseball. Algunos nombres se repiten unánimemente; algunos entran en discusión aquí y allá.

Lo primero que pienso cada vez que reviso esas candidaturas es que, por desgracia, todos los cálculos pueden ser inútiles si el presidente Donald Trump no le da el visto bueno al acuerdo. O sea, todo el mundo podría estar resolviendo una ecuación innecesaria.

Lo siguiente es que cualquier análisis que se haga ahora en el mundillo periodístico está sujeto a la refutación incontestable de los scouts de cada equipo. Para eso les pagan a esos señores, y hasta donde yo sé ninguno se ha pronunciado todavía con respecto a los probables aspirantes a firmar un contrato con la pelota de las Grandes Ligas.

Por último, mi criterio personal es que todos los listados que he visto pecan de optimistas, porque enumeran a demasiados hombres con opciones de montarse en el tren de los dólares y la realización profesional. Mucho me gustaría equivocarme aquí, lo admito: ojalá en este minuto hubiera en Cuba una legión de jugadores con la capacidad de hacer el grado, pero no lo creo así.

Después de esto, ¿qué me queda si no arriesgar mis votos?

He visto relaciones dilatadas, inclusive unas cuantas que se elevan a más de veinte selecciones. Y aunque juro que no quisiera ser el aguafiestas de la velada, me alcanza con los dedos de las manos para contabilizar a los atletas que intervienen en el campeonato doméstico y poseen condiciones para imaginarlos HOY MISMO vinculados con alguna organización de las Ligas Mayores.

Voy allá. Las alternativas principales pertenecen en los dos casos a los Fukuoka Softbank Hawks de la Nippon Professional Baseball: uno es el slugger Alfredo Despaigne, de 32 abriles, quien ciertamente carece de una posición definida en el campo pero su rapidez de swing y fuerza le garantizan cotización y respetabilidad; el otro es el zurdo Liván Moinelo, de solo 23 años, el cual podría abrirse camino como relevista por la velocidad de sus envíos, flema de veterano y control exquisito.

Otros tres hombres que participan actualmente en el béisbol japonés gozan también de posibilidades. Son los casos del apagafuegos Raidel Martínez (22 almanaques cumplidos) y el receptor Ariel Martínez (22), ambos de los Dragones de Chunichi; así como del versátil Oscar Luis Colás (20), que milita en la franquicia de los Hawks.

Este último es un pelotero de dos vías, apto para lanzar la recta a 94 millas y pegarle fuerte a la esférica desde el lado izquierdo del pentágono. Mientras, Raidel blasona de TNT en el brazo diestro –le debe todavía a la localización de los disparos-, y Ariel dispone de poder ocasional y buenas prestaciones tras el plato.

A mi juicio, los restantes jugadores capaces de estimular saliva en los scouts son estos cinco: el siniestro Yoanni Yera (29), cuyo dominio de la curva lo puede conducir a la eficacia en el bullpen; el jardinero Roel Santos (31), de largo alcance en la pradera ancha y probada aptitud para embasarse y estafar; los jóvenes y talentosos serpentineros Yariel Rodríguez y Yosimar Cousin, de 21 años cada uno; y el polivalente infielder Andrés Hernández (22).

Muy importante: de todos los mencionados, únicamente Despaigne, Santos y Yera cumplen el requisito de tener 25 abriles y sumar seis Series Nacionales, de modo que los demás deberían ligarse con la MLB en calidad de Aficionados.

Hasta aquí mi repaso de la candidatura. Puede faltarme un nombre, tal vez dos, pero seguro estoy de que no más. Pretender extender la relación sería solo un arrebato de autoconsuelo y falsa expectativa.

