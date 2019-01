El emotivo mensaje de la presentadora cubana Rashel Díaz a Adamari López

La actriz y presentadora purtorriqueña Adamari López, regresó este lunes al programa Un Nuevo Día de la cadena Telemundo, luego de lidear con una enfermedad que la tuvo un mes completo en el hospital y un par más recuperándose en casa.

La exesposa de Luis Fonsi contó todo lo que pasó y lo mucho que le pidió a Dios que la sacara de la enfermedad para poder estar con su pequeña hija Alaïa, durante su primer día de vuelta al show televisivo, entrevistada por su compañera la presentadora cubana Rashel Díaz.

Luego de la emotiva entrevista, Rashel compartió un conmovedor mensaje en su cuenta Instagram junto a una foto de ambas.

No ad for you

"No hubo un día que mi familia y yo no oráramos por tu bienestar y salud. Sé que muchos se unieron en ese círculo pidiéndole a Papá Dios por tu recuperación", escribió la presentadora.

Además, añadió que "¡Eres una guerrera! tienes un gran propósito y sé que darás pasos fuertes y contundentes para lograrlo. Te extrañé mucho y me da gusto poder abrazarte nuevamente".

Acerca de su salud, Adamari dijo durante la entrevista: "Lo que me cuentan es que me diagnosticaron una toxoplasmosis, pero no era la razón principal, tenía una influencia, había pasado demasiado tiempo, los pulmones estaban comprometidos, no podía respirar, y parecía como si estuviesen tratando un paciente con sida y con una enfermedad terminal".