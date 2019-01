Dj Luciano anuncia concierto en el malecón de La Habana

Dj Luciano, ganador cinco veces del los internacionales Djs Awards, se presentará por primera vez en Cuba, el próximo sábado 12 de enero en La Piragua del malecón habanero, informaron medios de la Isla.

El Dj chileno-suizo tendrá como invitado principal en su concierto, a su homónimo cubano, Dj Iván Lejardi. También contará con la colaboración de otros Djs cubanos: Sharllot y Harold.

“Conectate bien el chip que esto es noche de techno, Música electrónica Underground” , escribió en Facebook el Lejardi.

Lucien Nicolet, lleva casi 20 años de carrera musical dentro del género de la electrónica. Durante su trayectoria profesional ha colaborado con reconocidas personalidades del house y techno como Dj Richie Hawtin y Skrillex. Igualmente, ha experimentado con otras sonoridades como el pop rock. Uno de sus trabajos más sui géneris, fue la colaboración que hiciera con el famoso intérprete estadounidense, Lenny Kravitz.

Con un muy particular sello personal, ha logrado posicionar los álbumes: No Model No Tool, en 2007, y Tribute To The Sun, en 2009. Además Nicolet, es dueño de su propia disquera,Cadenza Records.

El próximo sábado el malecón habanero volverá a ser escenario de un multitudinario concierto de música electrónica. La última vez fue en 2017, con el histórico espectáculo protagonizado la banda norteamericana de electro house Major Lazer.

El grupo Mayor Lazer, liderado por el Dj Diplo, se convirtió en 2017, en el primer conjunto estadounidense en protagonizar un evento musical masivo tras el restablecimiento de relaciones entre los dos países.