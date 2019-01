Ana de Armas disfruta en Cuba de un tiempo con familia y amigos

Publicado el Domingo, 13 Enero, 2019 - 18:32 (GMT-5)

La actriz cubana radicada en Estados Unidos, Ana de Armas, disfruta por estos días de un tiempo en familia y con amigos, para recargar las pilas para el nuevo año de trabajo que comienza.

En sus redes sociales, Ana ha dejado algunas imágenes en las que se ve muy feliz en su tierra natal, compartiendo con sus buenos amigos.

Una de las imágenes que más corazones se ha llevado, es en la que la actriz aparece en una terraza rociando con una manguera al pequeño Lucas, el hijo de su amiga, la también actriz, Claudia Muma Alvariño, y el músico René Baños, de Vocal Sampling.

La protagonista de Hands of Stone estuvo en la celebración de Lucas, donde pudo compartir no solo con sus amigos sino con otros artistas cubanos que se sumaron a la fiesta.

Ana de Armas se prepara para estrenar Three Seconds, donde compartirá reparto con los actores Clive Owen y Rosamund Pike; una comedia del importante director Danny Boyle (Trainspotting, 1996) y un filme biográfico de Netflix sobre el diplomático Sergio Vieira de Mello, en la que compartirá protagónico con el popular actor brasileño Wagner Moura.

Asimismo, tiene en postproducción The informer (de Andrea Di Stefano, director de Come, reza, ama y La vida de Pi), The night clerck y tiene en proyecto Waiting for Helen, del actor y cineasta norteamericano Kevin Pollak, y Knives Out, dirigida por Rian Johnson.