¡Yotuel Romero recibe el alta del hospital!

El cantante cubano Yotuel Romero finalmente ha sido dado de alta y ya se encuentra de vuelta a casa, después de haber pasado unos días hospitalizado.

Así lo ha comunicado el propio integrante del grupo Orishas con una imagen compartida en su perfil de Instagram en la que aparece acostado mientras le sujeta la mano a su esposa, la cantante, compositora y bailarina española Beatriz Luengo. Junto a la fotografía ha escrito el siguiente texto:

"Entonces una luz me iluminó el camino su voz era tan dulce que parecía un ángel. Me dije, ño negro está la cosa difícil. Y ella con sus manos de seda me dijo: Papi recoge la maletas que regresamos a casa @beatrizluengo MY ANGEL".

La noticia de que Yotuel había sido internado saltó a la luz luego de que el artista compartiese un vídeo desde la cama de un cuarto de hospital, un material que acabó preocupando a todos los seguidores del cubano.

De momento, se desconocen los motivos que llevaron, tanto a Yotuel como a su familia, a pasar este difícil momento.

Sin embargo, parece ser que todo fue un simple susto y el cantante ya descansa en su hogar donde de seguro seguirá teniendo los cuidados pertinentes para seguir gozando de una buena salud.