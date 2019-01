Joss Stone cautiva a a los cubanos con un gran concierto

Publicado el Viernes, 18 Enero, 2019 - 04:53 (GMT-5)

La joven cantante y compositora británica Joscelyn Eve Stoker, conocida como Joss Stone, ofreció un gran concierto este jueves en el Teatro Nacional de Cuba como parte del 34 Festival Internacional Jazz Plaza.

El concierto fue uno de los más esperados del evento y reunió a cientos de espectadores en la instalación donde la británica cantó durante más de una hora y tuvo entre sus invitados al pianista Roberto Fonseca y la diva del Buena Vista Social Club, Omara Portuondo , y el grupo Preservation Hall Jazz Band de Estados Unidos.

Joss Stone debutó en Cuba con este concierto que, según dijo Roberto Fonseca, uno de los organizadores del evento, ha sido uno de los principales espectáculos del festival de jazz.

No ad for you

La cantante de soul y R&B, de 31 años, alcanzó renacimiento mundial desde temprano con su disco The Soul Sessions, publicado en 2003. Luego estrenó los álbumes Introducing... Joss Stone, Colour Me Free! , The Soul Sessions Vol.2 y Water for Your Soul.

Durante su carrera ha cantado junto a figuras como el rapero Common, la exintegrante del grupo The Fugees, Lauryn Hill, Sean Paul y los guitarristas Jeff Beck y Carlos Santana.

La británica es reconocida por su formidable voz y el carisma de su comunicación con el público. Junto a su quehacer en el mundo de la música, ha desarrollado una carrera como actriz en el cine, donde ha participado en series como The Tudors.

El Festival Internacional de Jazz se celebra en La Habana y Santiago de Cuba y finalizará el próximo 20 de enero.