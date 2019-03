La cubana Diana Ela cuenta cómo llegó a EE.UU. tras una travesía de dos meses por Centroamérica

Publicado el Miércoles, 20 Marzo, 2019 - 13:30 (GMT-5)

La modelo y cantante cubana Diana Ela ha revelado que en el año 2015 recorrió varios países de Latinoamérica para cumplir su sueño de llegar a Estados Unidos, una travesía que duró dos meses en los cuales aprendió mucho.

Diana, quien protagonizó el videoclip Careta de Oro, del reguetonero El Chacal , salió de Cuba con 18 años hacia Ecuador, donde vivió casi un año, hasta que se embarcó en el peligroso viaje junto a otros compatriotas suyos.

“Estamos preparando un documental sobre esto. Mi historia es como al de muchos migrantes. Yo en ese momento tenía 20 años, era la más joven del grupo de cubanos, fueron los dos meses más difíciles de mi vida, pero también los me más me han enseñado. Creo que si no hubiera pasado lo que pasé, no estuviera hoy aquí, eso fue como una preparación”, dijo.

Diana Ela La O Prada, quien ahora tiene 22 años, recordó cuando empezó su carrera artística en Ecuador, donde ejerció como modelo y actriz.

Ya en Estados Unidos, comenzó a subir versiones de canciones conocidas en las redes sociales, hasta que logró que José Miguel Velázquez, productor y coach vocal de estrellas del espectáculo como David Bisbal y Shakira, se interesara por ella.

En apenas seis meses ya cuenta con dos temas: Na’ pa’ mí y Me liberé. Ahora está tomando clases de música y prepara nuevas actuaciones en escenarios de Europa.

