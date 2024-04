La Diosa enternece a sus fans con vídeo de Reychel: "Cuando tu hija sabe más que tú"

La Diosa no tiene tiempo para aburrirse en casa gracias a su hija Reychel, fruto de su amor con Rey El Mago. La cantante cubana, de nombre real Dianelys Alfonso Cartaya, compartió un divertido y simpático momento que vivió con la pequeña de la casa, que ha enternecido a los seguidores de su madre con la respuesta que le dio cuando le reprochó que podía ensuciar la casa.

En el vídeo que publicó la popular cantante cubana aparece su hija de 7 años con un líquido en la mesa, a lo que La Diosa se alarma diciendo: "Reychel, ¿pero cómo me vas a botar agua ahí? Me he pasado todo el día limpiando", le dice la artista a su hija, que le muestra que se trata de una masa viscosa y no es ningún líquido.

"Mamá, pero eso se recoge", dice Reychel, mostrándole que es slime, una masa de juguete para niños.

Ante esta simpática escena familiar, los seguidores de La Diosa no tardaron en reaccionar, dejando comentarios para la pequeña.

"Qué bella y que grande está mi niña, que ganas de verla", "Diosa deja a la niña jugar que ya tú eres un madre yuma", "Qué linda es tu niña. Bendiciones", "Jajajajajajjaja mamá actualízate. Tan dulce ella", "La misma cara de Rey", "¿Slime arriba de la alfombra Reychel? Ay me da un infarto en el hígado" o "Tan hermosa Reychel. Cada día más grande e inteligente. Dios la bendiga", son algunos de los mensajes que se leen junto al post.