López Obrador dice que la migración de indocumentados hacia EE.UU no corresponde a México

Publicado el Jueves, 28 Marzo, 2019 - 14:26 (GMT-5)

CIUDAD DE MÉXICO, 28 mar (Reuters) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el jueves que está comprometido a ayudar a frenar la migración de indocumentados tras críticas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, pero sugirió que es un problema que Estados Unidos y Centroamérica deberían abordar.

Desde que Trump lanzó su campaña presidencial hace casi cuatro años, el tema de la migración ha causado tensiones entre los dos países. Mientras se acercan las elecciones de Estados Unidos en 2020, Trump atacó nuevamente a México.

"México no está haciendo NADA para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país", escribió Trump el jueves en su cuenta de Twitter. "Todos hablan y no actúan. Igualmente, Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado nuestro dinero por años y no hacen nada".

No ad for you

Sin embargo, López Obrador dijo que estaba enfocado en abordar las causas de la migración y reiteró que quería una relación cordial con Trump.

"Respetamos la postura del presidente Trump y vamos a ayudar", dijo el mandatario mexicano en su habitual conferencia matutina, agregando que los flujos migratorios de México a Estados Unidos "son muy bajos".

"Ese es un problema de Estados Unidos o es un problema de los países centroamericanos, no nos corresponde a nosotros los mexicanos, no", dijo.

Honduras, Guatemala y El Salvador representan la mayor parte de los migrantes indocumentados detenidos que intentan cruzar hacia Estados Unidos.

Reporte de Miguel Angel Gutiérrez, Dave Graham y Lizbeth Diaz. Traducción de Stefanie Eschenbacher.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194