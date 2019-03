Miguel Díaz-Canel: "Teófilo Stevenson se negó a cambiar millones de dólares por el cariño de millones de cubanos"

Publicado el Viernes, 29 Marzo, 2019 - 14:01 (GMT-5)

El dirigente cubano Miguel Díaz-Canel elogió la figura de Teófilo Stevenson para conmemorar el 67 aniversario del natalicio del boxeador, que falleció en junio de 2012.

"En Cuba hoy se conmemora el 67 aniversario del natalicio de uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos, el cubano Teófilo Stevenson , quien se negó a cambiar millones de dólares por el cariño de millones de cubanos", escribió en su cuenta de Twitter.

De esta forma presumió de que el púgil no aceptó oferta para boxear profesionalmente y optó por quedarse en el territorio cubano. Lo que no explicó el mandatario es que de haber seguido el camino contrario no habría podido ni regresar a su patria natal ni competir con la selección de Cuba.

No ad for you

El tuit de Díaz-Canel despertó las críticas de algunos usuarios, que le recordaron los motivos que tienen muchos deportistas cubanos para salir del país.

"¿Los hijos de Víctor Mesa y Lourdes Gurriel traicionaron a la Patria? Porque los veo jugando las Grandes Ligas. ¿Son ellos deshonra por aceptar millones o están jugando gratis?", cuestionó un usuario.

Otro usuario elogió a Stevenson pero señaló que su único error fue no haber salido en busca de una buena remuneración. "Un hombre sencillo pero con una sola y grande equivocación por no haber tomado esos millones y luego repartirlos en su barrio, en nuestras calles con huecos en las aceras. Creo que hubiese sido mejor para todos", respondieron en otro tuit.

También hubo quién recomendó a Díaz-Canel seguir el camino del laureado púgil. "Deberías entonces seguir su ejemplo, él optó por su pueblo y despreció millones. Tú te aferras al poder a costa del sufrimiento y la precariedad de tu pueblo, dale libertades, no lo humilles permitiendo invertir a extranjeros y privándolos de ese derecho. Tus días serán tristes", aseguró otro usuario.

"Por eso lo tuiteas, porque para ti no traicionó la patria. Con todo su talento, ¿si se hubiese ido de Cuba hoy no tuiteabas esto no?. Quiere decir que reconoces su carnerismo por encima de su talento", criticó otro seguidor.

Teófilo Stevenson conquistó tres coronas olímpicas en Múnich 1972, Montreal 1976 y Moscú 1980. También sumó otras tres coronas en Campeonatos del Mundo (1974, 1978 y 1986).

Salió victorioso en 301 de los 321 combates que efectuó en casi dos décadas de excelsa trayectoria deportiva.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194