Trump pidió a Kim que entregara las armas nucleares de Corea del Norte a través de un papel

WASHINGTON, 30 mar (Reuters) - El día en que la cumbre de Hanói del mes pasado colapsó, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le entregó al líder norcoreano, Kim Jong Un, un papel que incluía un pedido directo para transferir las armas nucleares y el combustible para misiles de Pyongyang, según el documento al que Reuters accedió.

Trump le entregó a Kim las versiones en coreano e inglés de la posición de Washington en el hotel Metropole de Hanói el 28 de febrero, según una fuente familiarizada con las discusiones, que habló bajo condición de anonimato. Esa fue la primera vez que el propio republicano definió explícitamente lo que quería decir con desnuclearización de forma directa a Kim, dijo la fuente.

Un almuerzo entre los líderes fue cancelado ese mismo día. Si bien ninguna de las partes ha dado una explicación de por qué la cumbre tuvo un final abrupto, el documento puede ayudar a explicarlo.

La existencia del documento fue mencionada por primera vez por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en entrevistas televisivas tras la cumbre de dos días. El funcionario no reveló en ese momento la expectativa fundamental contenida en el documento: que Corea del Norte debería transferir sus armas nucleares y material fisionable a Estados Unidos.

El documento parecía representar el "modelo Libia" de Bolton que Corea del Norte ha rechazado repetidamente. Probablemente Kim lo habría considerado insultante y provocativo, dijeron analistas.

Trump se había distanciado previamente del enfoque de Bolton y dijo que solo se emplearía el "modelo Libia" si no se podía llegar a un acuerdo.

La idea de que Corea del Norte entregara sus armas fue propuesta por primera vez en 2004 por Bolton, quien retomó esa senda el año pasado cuando Trump lo nombró asesor de Seguridad Nacional.

El objetivo del documento era proporcionar a los norcoreanos una definición clara y concisa de lo que Estados Unidos entiende por "desnuclearización definitiva, totalmente verificable", dijo la fuente familiarizada con las discusiones.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El Departamento de Estado declinó referirse sobre lo que sería un documento clasificado.

Después de la cumbre, un funcionario norcoreano acusó a Bolton y al secretario de Estado Mike Pompeo de demandas "similares a las de un gángster", diciendo que Pyongyang consideraba suspender las conversaciones y podría reconsiderar su prohibición autoimpuesta de desarrollo de misiles y pruebas nucleares.

Puntos básicos

La versión en inglés del documento, vista por Reuters, pedía "el desmantelamiento total de la infraestructura nuclear, el programa de guerra química y biológica de Corea del Norte y las capacidades de doble uso relacionadas; así como misiles balísticos, lanzadores e instalaciones asociadas".

Aparte de la solicitud de transferencia de armas nucleares y combustible para misiles de parte de Pyongyang, el documento tenía otros cuatro puntos clave.

Pedía que Corea del Norte proporcionara un recuento exhaustivo de su programa nuclear y acceso total a los inspectores estadounidenses e internacionales; detener todas las actividades relacionadas y la construcción de nuevas instalaciones; eliminar toda la infraestructura nuclear; y hacer la transición de todos los científicos y técnicos del programa nuclear a actividades comerciales.

La cumbre en la capital de Vietnam se interrumpió poco después de que Trump y Kim no lograron llegar a un acuerdo sobre el alivio de las sanciones económicas para Corea del Norte a cambio de medidas para renunciar a su programa nuclear.

La primera cumbre entre Trump y Kim, que tuvo lugar en Singapur en junio de 2018, casi fue cancelada después de que los norcoreanos rechazaran las repetidas demandas de Bolton para que siguiera un modelo de desnuclearización según el cual los componentes del programa nuclear de Libia fueron enviados a los Estados Unidos en 2004.

Siete años después de que se alcanzara un acuerdo de desnuclearización entre Estados Unidos y Muammar Gaddafi, Washington participó en una operación militar dirigida por la OTAN contra el gobierno del líder libio, quien finalmente fue derrocado por rebeldes y asesinado.

El año pasado, los funcionarios de Corea del Norte calificaron el plan de Bolton de "absurdo" y señalaron el "destino miserable" de Gaddafi.

Después de que Corea del Norte amenazó con cancelar la cumbre de Singapur, Trump dijo en mayo de 2018 que no estaba siguiendo un "modelo Libia" y que estaba buscando un acuerdo que protegiera a Kim.

El compromiso entre Estados Unidos y Corea del Norte parece estar en el limbo desde la reunión de Hanói. Pompeo dijo el 4 de marzo que tenía esperanzas de poder enviar un equipo al aislado país asiático "en un par de semanas", pero no ha habido señales de que eso haya pasado.

