Haila comparte en unas reveladoras fotos de cuando estaba en Bamboleo

La cantante cubana Haila María Mompié ha echado una mirada a su pasado musical y ha compartido una serie de fotografías de cuando era una de las voces principales de la popular orquesta Bamboleo del cubano Lazarito Valdés, donde estuvo desde 1994 hasta 1998.

En las imágenes, pertenecientes a esta década y nunca antes compartidas por la artista, podemos ver a una Haila mucho más joven, delgada y con el pelo rapado que tanto la caracterizó y que puso de moda por aquellos años.

Asimismo, en los retratos se pueden apreciar a otros músicos y cantantes cubanos que también formaron parte de aquella etapa artística de "La Diva del Son" como fue su compañera de agrupación, la también cantante cubana Vania Borges.

"Recordando los años 90, Bamboleo ¿Ustedes qué creen? ¿Deberíamos hacer el reencuentro? Feliz jueves mis amores", ha comentado la artista en la publicación.

Como bien se puede leer, Haila ha hecho alusión a que le gustaría mantener un encuentro musical con sus antiguos colegas, algo que los admiradores de la cantante no han tardado en aprobar.

Mensajes como "Qué tiempos aquellos", "Me encantaría que volviesen", "Bellos recuerdos amiga", "El boom de la música popular cubana. Qué años aquellos" o "Para mi Bamboleo es una de las agrupaciones que más me gusta, pero el Bamboleo de ahora no es el mismo que cuando Vania y tú", son algunos de los que sus seguidores le han regalado.

No obstante, si no fijamos en la gran tendencia de colaboraciones y reuniones entre artistas que se han generado últimamente en la Isla, no debe ser difícil que podamos ver nuevamente a Haila y Vania uniendo sus voces junto a la orquesta del músico cubano Lazarito Valdés.

