Haila pide a San Lázaro por los presos, las madres y los olvidados de Cuba

Vídeos relacionados:
La cantante cubana Haila María Mompié recordó este 17 de diciembre a San Lázaro, sumándose a una de las celebraciones religiosas más significativas para los cubanos dentro y fuera de la Isla.
Con un mensaje cargado de fe y simbolismo, la artista compartió una oración en la que pidió no solo por ella, sino por Cuba y por los sectores más golpeados del país.
En su mensaje compartido en Facebook, apeló a la figura de San Lázaro como "padre del dolor y de la esperanza", y dedicó palabras especiales al pueblo cubano "que cree, que resiste, que no se rinde".
"Por los enfermos, los viejos, los olvidados, los presos, por las madres que rezan en silencio y los hijos que sueñan con un mañana mejor", expresó en el texto.
La intérprete pidió a San Lázaro que pusiera "su mano santa sobre la Isla", que sanara sus heridas y le devolviera al pueblo la fe, la unión y la esperanza.
"Que no se apague la luz del cubano ni se rompa su espíritu noble. San Lázaro milagroso, camina con nosotros, no nos sueltes, y llévanos siempre de la mano hasta donde habite la justicia, la salud y el amor", concluyó.
Lo más leído hoy:
La plegaria de Haila a San Lázaro se inscribe en una devoción que ha expresado públicamente en otras ocasiones.
En 2023, la cantante también le dedicó un mensaje en redes sociales, donde recordó que lo conoce "desde que tiene memoria" y que lo ha venerado desde niña.
En aquella ocasión, además de agradecer los favores recibidos, pidió protección especial para su hijo Haned Mota, fruto de su matrimonio con el músico Aned Mota, reafirmando el lugar central que ocupa esta devoción en su vida personal y familiar.
Miles de cubanos llegaron en la noche del martes hasta el Santuario Nacional de San Lázaro, en el poblado habanero de Santiago de Las Vegas, municipio Boyeros, para pedir y cumplir promesas ante el santo, cuyo día se celebra este 17 de diciembre.
Como cada año, la tradicional peregrinación al Rincón, que se realiza el 16 de diciembre -vísperas de San Lázaro- movilizó a devotos de toda la isla que acudieron con fe, esperanza y gratitud.
La peregrinación a El Rincón no es solo un evento religioso: es una expresión colectiva de fe popular, una promesa cumplida o por cumplir, y una súplica desesperada en tiempos de crisis.
Imágenes difundidas en redes sociales por el propio Santuario Nacional mostraron a una multitud entregada, muchos vistiendo de morado y portando velas encendidas e imágenes del santo en señal de veneración y gratitud.
Durante todo el día 16 y hasta bien entrada la madrugada del 17 de diciembre, los feligreses desfilaron en silencio, cantando alabanzas o en plena oración, esperando participar en las misas y rituales que marcan el momento culminante de esta celebración.
A él acuden cada año miles de personas para pedir salud, pero también paz, felicidad y un próspero año que comienza 14 días más tarde.
Preguntas Frecuentes sobre la Devoción a San Lázaro en Cuba
¿Por qué es importante la peregrinación al Santuario de San Lázaro en Cuba?
La peregrinación al Santuario de San Lázaro es una expresión colectiva de fe popular en Cuba que va más allá de lo religioso. Cada año, miles de cubanos acuden con promesas y súplicas, especialmente en tiempos de crisis, buscando salud, paz y felicidad bajo la protección del santo. Esta celebración es una manifestación de resistencia espiritual y una oportunidad para renovar la esperanza en medio de las dificultades que enfrenta el país.
¿Cuál es el papel de San Lázaro en la religión católica y afrocubana?
San Lázaro es venerado en la religión católica como el amigo de Jesús resucitado y en la santería afrocubana como Babalú Ayé, el orisha de la sanación. En Cuba, esta dualidad religiosa se refleja en el sincretismo donde San Lázaro es visto tanto como un santo católico como una deidad afrocubana, protector de los enfermos. Esta combinación de tradiciones hace del culto a San Lázaro un fenómeno único que une diferentes creencias y simboliza la resistencia cultural frente a la opresión.
¿Cómo se manifiesta la devoción a San Lázaro fuera de Cuba?
La devoción a San Lázaro se extiende fuera de Cuba, especialmente en comunidades de exiliados cubanos como en Hialeah, Florida. En el Rincón de San Lázaro en Hialeah, cientos de fieles se reúnen cada año para agradecer y pedir favores al santo. Esta celebración se convierte en un evento que une a la diáspora cubana en un acto de fe y resistencia cultural, reafirmando su identidad y conexión con sus raíces a través de la veneración a San Lázaro.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.