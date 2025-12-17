Haila pide a San Lázaro por los presos, las madres y los olvidados de Cuba

Vídeos relacionados:

La cantante cubana Haila María Mompié recordó este 17 de diciembre a San Lázaro, sumándose a una de las celebraciones religiosas más significativas para los cubanos dentro y fuera de la Isla.

Con un mensaje cargado de fe y simbolismo, la artista compartió una oración en la que pidió no solo por ella, sino por Cuba y por los sectores más golpeados del país.

En su mensaje compartido en Facebook, apeló a la figura de San Lázaro como "padre del dolor y de la esperanza", y dedicó palabras especiales al pueblo cubano "que cree, que resiste, que no se rinde".

"Por los enfermos, los viejos, los olvidados, los presos, por las madres que rezan en silencio y los hijos que sueñan con un mañana mejor", expresó en el texto.

La intérprete pidió a San Lázaro que pusiera "su mano santa sobre la Isla", que sanara sus heridas y le devolviera al pueblo la fe, la unión y la esperanza.

"Que no se apague la luz del cubano ni se rompa su espíritu noble. San Lázaro milagroso, camina con nosotros, no nos sueltes, y llévanos siempre de la mano hasta donde habite la justicia, la salud y el amor", concluyó.

La plegaria de Haila a San Lázaro se inscribe en una devoción que ha expresado públicamente en otras ocasiones.

En 2023, la cantante también le dedicó un mensaje en redes sociales, donde recordó que lo conoce "desde que tiene memoria" y que lo ha venerado desde niña.

En aquella ocasión, además de agradecer los favores recibidos, pidió protección especial para su hijo Haned Mota, fruto de su matrimonio con el músico Aned Mota, reafirmando el lugar central que ocupa esta devoción en su vida personal y familiar.

Miles de cubanos llegaron en la noche del martes hasta el Santuario Nacional de San Lázaro, en el poblado habanero de Santiago de Las Vegas, municipio Boyeros, para pedir y cumplir promesas ante el santo, cuyo día se celebra este 17 de diciembre.

Como cada año, la tradicional peregrinación al Rincón, que se realiza el 16 de diciembre -vísperas de San Lázaro- movilizó a devotos de toda la isla que acudieron con fe, esperanza y gratitud.

La peregrinación a El Rincón no es solo un evento religioso: es una expresión colectiva de fe popular, una promesa cumplida o por cumplir, y una súplica desesperada en tiempos de crisis.

Imágenes difundidas en redes sociales por el propio Santuario Nacional mostraron a una multitud entregada, muchos vistiendo de morado y portando velas encendidas e imágenes del santo en señal de veneración y gratitud.

Durante todo el día 16 y hasta bien entrada la madrugada del 17 de diciembre, los feligreses desfilaron en silencio, cantando alabanzas o en plena oración, esperando participar en las misas y rituales que marcan el momento culminante de esta celebración.

A él acuden cada año miles de personas para pedir salud, pero también paz, felicidad y un próspero año que comienza 14 días más tarde.