¡La Dura estrena canal de YouTube!

Diliamne Jouve, mejor conocida por todos como "La Dura", ha comenzado una nueva aventura dentro del mundo de las social media.

Luego de que hiciese pública hace poco más de un año su cuenta de Instagram, ahora la pareja del cantante urbano Jacob Forever ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que acaba de abrir un canal de YouTube.

"Bienvenidos a una nueva etapa, gracias a todos los que me impulsaron a abrir este canal. Pronto tendrá contenido, si aún no te has suscrito qué esperas!! Clic en el link de mi página e irás directo", escribió la joven junto a una captura de pantalla de su canal.

De momento el canal de la cubana no posee ningún vídeo, pero de seguro en breve subirá el primero y se estrenará como toda una youtuber.

"La Dura" se ha convertido en toda una influencer para gran parte de la comunidad cubana, mayormente de Miami, que frecuenta las redes sociales.

Con 116 mil seguidores en Instagram, la mamá de la pequeña Saisha comparte a diario imágenes y vídeos en los que muestra sus estilismos capilares y faciales, sus paseos, brinda consejos, patrocina alguna que otra marca o muestra bonitas escenas familiares.

A juzgar, precisamente, por la línea de contenidos que abundan en su perfil, lo más probable es que su recién estrenado canal se convierta en una extensión de su gran pasión por la moda y el maquillaje.

Ahora, "La Dura" se iniciará dentro de muy poco en el mundo que engloba la plataforma digital de vídeos y del que ya son parte algunos populares youtubers cubanos como Pollito Tropical o Sandra Cires.

