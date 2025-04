En modo "Las huérfanas de la Obra Pía", Kenny Robert le copia otro look a Rachel Arderi: ¿O es el outfit de La Dura?

¡Ay, Kenny, Kenny...! Si ya sabíamos que la inspiración es una forma de halago, lo tuyo con Rachel Arderi parece una saga por capítulos.

Esta vez, el influencer volvió a dar de qué hablar al aparecer en su personaje de Jessica enfundado en un vestido blanco vaporoso muy similar al último que lució la modelo cubana Rachel Arderi en sus redes sociales.

No contento con eso, ambientó su actuación con la icónica música de la telenovela cubana de época “Las huérfanas de la Obra Pía”, como si estuviésemos en pleno drama colonial hasta que empieza el perreo y se desatina por completo.

Con una sábana enrollada en el cuello, Kenny intentó replicar la elegancia de Rachel, pero su interpretación no tardó en virar al descontrol. Vestido, tacones y hasta el espejo, el show dio un giro cuando empezó a mover la cintura con una soltura que pocos atinan a replicar.

Sin embargo, algo ha llamado a atención en las redes y es que el look de Rachel se asemeja bastante a otro que hace meses atrás sacó La Dura en redes.

Los comentarios de los seguidores de Kenny no se hicieron esperar, y mientras algunos lo aplauden por su desparpajo, otros gozan con sus imitaciones a Rachel y La Dura: “Esto venía y yo ya lo sabía”; “Demasiada esencia en un solo video”; “Es gracioso que el video original me salga arriba de este”; “Amo que a todo le pone el guachineo y con ritmo”; “Omg ya las vi, pero Yessica fue la mejor de las tres”; “Pero y esto ‘Las huérfanas de la Obra Pía’”: “Eres una dura con más esencia que apariencia”; “Ese espejo esta como Hermès... todos lo tienen”; “Espero que estés imitando a La Dura y no a la de la esencia y la apariencia”.

